Сводка эпидситуации в РК: Алматы остается лидером антирейтинга

НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 301 708 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 44,
в городе Алматы - 142,
в городе Шымкенте - 13,
в Акмолинской области -18,
в Актюбинской области - 5,
в Алматинской области - 18,
в Атырауской области - 5,
в ВКО - 28,
в Жамбылской области - 5,
в ЗКО - 12,
в Карагандинской области - 42,
в Костанайской области - 46,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 29,
в СКО - 40,
в Туркестанской области - 1.
В Казахстане 1 256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 265 248 человек.
На 25 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 379 419 человек, вторым компонентом - 8 981 582 человека.
На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 979 человек (22 881 КВИ+ и 1 098 КВИ-), из них:
в стационарах находятся 2 782 пациента,
на амбулаторном уровне - 21 197 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 183 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести - 78 пациентов,
на аппарате ИВЛ - 70 пациентов.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 февраля "красная" зона пуста.
В "желтой" зоне остаются Алматы и Северо-Казахстанская область.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.