Система Orphus

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19

11.03.2022, 09:06 19551
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 304 220 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев КВИ+, из них:
 
в городе Нур-Султане - 10,
 
в городе Алматы - 33,
 
в городе Шымкенте - 2,
 
в Акмолинской области - 2,
 
в Актюбинской области - 3,
 
в Алматинской области - 3,
 
в Атырауской области - 2,
 
в ВКО - 7,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 9,
 
в Карагандинской области - 7,
 
в Костанайской области - 11,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 9,
 
в СКО - 19,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 1032 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 279 719, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 11 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 910 человек (10 859 КВИ+ и 1 051 КВИ-), из них: в стационарах находятся 1124 пациента, на амбулаторном уровне - 10 786.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 95 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 30, на аппарате ИВЛ - 22.
 
10 марта 2022 года зафиксировано 44 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано, 24 человека выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 370, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 81 972.

9 марта от КВИ+ скончался один человек. С 13 марта 2020 года по 10 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 642 летальных случая от КВИ+.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 10 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 415 905 человек, вторым - 9 052 853.
 

новости по теме

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 124 новых случая COVID-19

12.03.2022, 09:37 7911
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 124 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего в стране подтверждено 1 304 344 случая, из них:
 
  • в Нур-Султане - 9;
  • в Алматы - 40;
  • в Шымкенте - 4;
  • в Акмолинской области - 3;
  • в Актюбинской области - 3;
  • в Алматинской области - 3;
  • в Атырауской области - 8;
  • в ВКО - 10;
  • в Жамбылской области - 2;
  • в ЗКО - 3;
  • в Карагандинской области - 6;
  • в Костанайской области - 5;
  • в Кызылординской области - 1;
  • в Мангистауской области - 0;
  • в Павлодарской области - 7;
  • в СКО - 17;
  • в Туркестанской области - 3.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 643 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выздоровевших в Казахстане - 1 280 362.
 
На 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 394 человека (10 339 КВИ+ и 1 055 КВИ-), из них в стационарах находятся 1024 пациента, на амбулаторном уровне - 10 370 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 86 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 27 пациентов, на аппарате ИВЛ - 22 пациента. 
 
10 марта 2022 года зафиксировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано, 24 человека выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 390, летальных случаев - 5347. 10 марта от КВИ+ скончался один человек. С 13 марта 2020 года по 10 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 643 летальных случая от КВИ+.
 
В "зеленой зоне": Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
11 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 419 678 человек, 2-м компонентом - 9 061 561 человек.
 
Напомним, вчера в Казахстане в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах, были отменены ношение масок на улице, использование мобильного приложения Ashyq, требования к соблюдению социальной дистанции, обязательная термометрия и другие противоэпидемические меры. 
 

В Казахстане отменяют обязательное ношение масок

11.03.2022, 20:10 14871
В Казахстане отменяют обязательное ношение масок
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В работе совещания приняли участие представители государственных органов и руководители регионов, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить на всех объектах в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска:
 
  • обязательное использование мобильного приложения "Ashyq";
  • требования к соблюдению социальной дистанции;
  • обязательную термометрию.
 
Также решено отменить обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска. 
 
Отменяются ограничения допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.
 
Отменяется обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом. 
 
В завершение совещания Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 304 220 случаев.
 

Россия отменила ковидные ограничения на полеты в Казахстан

11.03.2022, 14:28 17251
Россия отменила ковидные ограничения на полеты в Казахстан
Фото: Pexels.com
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Россия отменила ограничения, введенные из-за COVID-19, на полеты в восемь стран, в том числе в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", - сообщает Sputnik со ссылкой на сообщение Росавиации.

 
Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двусторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению. При этом авиакомпании должны соблюдать постановление главного государственного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", сообщает сайт. 
 
Напомним, сегодня Air Astana приостановила все полеты в Россию из-за прекращения страхового покрытия.
 
В то же время авиакомпания SCAT увеличит число рейсов в Россию.
 

Новый штамм коронавируса выявлен в Европе

10.03.2022, 09:30 25671
Новый штамм коронавируса выявлен в Европе
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В ряде европейских стран выявлен новый штамм коронавируса Дельтакрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове на брифинге подтвердила появление в Европе штамма коронавируса Дельтакрон, информирует РИА "Новости".
 

Он был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании. Но был зафиксирован очень низкий уровень", - сказала она.

 
Ван Керкхове добавила, что Дельтакрон возник при объединении подвидов штамма Дельта AY.4 и Омикрон BA.1/BA.2. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 89 новых случаев заболевания коронавирусом

10.03.2022, 08:35 26731
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 89 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 101 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 7;
 
в городе Алматы - 22;
 
в городе Шымкенте - 4;
 
в Акмолинской области - 4;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 0;
 
в Атырауской области - 3;
 
в ВКО - 2;
 
в Жамбылской области - 4;
 
в ЗКО - 0;
 
в Карагандинской области - 9;
 
в Костанайской области - 2;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 8;
 
в СКО - 23;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 1007 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 278 687, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 10 марта лечение от КВИ продолжают получать 12 804 человека (11 773 КВИ+ и 1 031 КВИ-), из них: в стационарах находится 1250 пациентов, на амбулаторном уровне - 11 554.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 102 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 34, на аппарате ИВЛ - 23.
 
Случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-) не зарегистрировано. 8 марта от заболевания скончались три человека.
 
8 марта от КВИ+ скончались два человека.
 
На 9 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 412 038 человек, вторым - 9 044 438.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания COVID-19

09.03.2022, 08:45 32986
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 012 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 7,
 
в городе Алматы - 23,
 
в городе Шымкенте - 2,
 
в Акмолинской области - 4,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 2,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 3,
 
в Карагандинской области - 11,
 
в Костанайской области - 3,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 2,
 
в СКО - 25,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 277 680, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
8 марта 2022 года зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), не зафиксировано летальных случаев, 19 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 326, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81 927.
 
С 13 марта 2020 года по 8 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 639 летальных случаев от КВИ+. 7 марта от КВИ+ скончались три человека.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 748 человек (12 693 КВИ+ и 1 055 КВИ-), из них: в стационарах находятся 1348 пациентов, на амбулаторном уровне - 12 400.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 101 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 38, на аппарате ИВЛ - 23.
 
На 8 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 410 880 человек, вторым - 9 042 521.
 

Сводка эпидситуации в РК: выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19

08.03.2022, 09:15 41311
Сводка эпидситуации в РК: выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 925 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в Нур-Султане - 5;
 
Алматы - 26;
 
Акмолинской области - 5;
 
Алматинской области - 5;
 
Восточно-Казахстанской области - 2;
 
Жамбылской области - 3;
 
Западно-Казахстанской области - 1;
 
Карагандинской области - 1;
 
Костанайской области - 3;
 
Павлодарской области - 5;
 
Северо-Казахстанской области - 18.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, все регионы РК находятся в "зеленой" зоне.
 
В Казахстане за сутки 278 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 277 390 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 972 человека (12 899 КВИ+ и 1 073 КВИ-), из них в стационарах находится 1 409, на амбулаторном уровне - 12 563.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 108, в состоянии крайней степени тяжести - 41, на аппарате ИВЛ - 20.
 
7 марта 2022 года зафиксировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальные случаи не зафиксированы. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 325, летальных случаев - 5344.
 
С 13 марта 2020 года по 7 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 636 летальных случаев от КВИ+, 6 марта скончался 1 человек.
 
На 7 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 409 555 человек, 2-м компонентом - 9 039 529. 
 

Сводка эпидситуации в РК: продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

07.03.2022, 10:07 47186
Сводка эпидситуации в РК: продолжает снижаться количество заболевших COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 848 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 9;
 
в городе Алматы - 55;
 
в городе Шымкенте - 3;
 
в Акмолинской области - 4;
 
в Актюбинской области - 0;
 
в Алматинской области - 4;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 10;
 
в Жамбылской области - 1;
 
в ЗКО - 6;
 
в Карагандинской области - 6;
 
в Костанайской области - 11;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 2;
 
в Павлодарской области - 6;
 
в СКО - 24;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 535 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 277 112 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 7 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 199 человек (13 101 КВИ+ и 1 098 КВИ-), из них: в стационарах находится 1449 пациентов, на амбулаторном уровне - 12 750 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 114 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 42 пациента, на аппарате ИВЛ - 28 пациентов.
 
В "зеленой" зоне все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 6 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 408 338 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 036 763 человека.
 
6 марта 2022 года зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальные случаи не зафиксированы, 31 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 321, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81 879.
 
С 13 марта 2020 года по 6 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 635 летальных случаев от КВИ+, 5 марта скончались 6 человек.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов