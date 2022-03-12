Россия отменила ковидные ограничения на полеты в Казахстан

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НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Россия отменила ограничения, введенные из-за COVID-19, на полеты в восемь стран, в том числе в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", - сообщает Sputnik со ссылкой на сообщение Росавиации.
Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двусторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению. При этом авиакомпании должны соблюдать постановление главного государственного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", сообщает сайт.
Напомним, сегодня Air Astana приостановила все полеты в Россию из-за прекращения страхового покрытия.
В то же время авиакомпания SCAT увеличит число рейсов в Россию.