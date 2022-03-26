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Главный санврач подписала постановление об отмене масочного режима

25.03.2022, 18:49 6881
Главный санврач подписала постановление об отмене масочного режима
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Подписано постановление главного государственного санитарного врача № 16 от 25 марта 2022 года "О мерах профилактики коронавирусной инфекции в РК", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В новом постановлении в отличие от ранее действовавшего постановления отменено:
 
  • обязательное ношение масок в помещениях, за исключением медицинских организаций (персонал, сотрудники, пациенты, посетители), где ношение маски является обязательным. 
 
Также сохранен рекомендательный характер использования медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и авиатранспорте, в организованных коллективах; особые требования по соблюдению санэпидрежима на объектах.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 
24 марта под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. МВК принят ряд решений. В частности, об отмене масочного режима и расширении круга лиц, подлежащих вакцинации Pfizer.
 
В Казахстане за сутки выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 983 случая.
 

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Беременным и кормящим женщинам разрешили прививаться "Спутником Лайт"

26.03.2022, 14:57 736
Беременным и кормящим женщинам разрешили прививаться "Спутником Лайт"
Фото: instagram/almaty_zdrav
КАРАГАНДА. 26 МАРТА - Беременность и кормление исключили из противопоказаний для вакцинации "Спутником Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Теперь беременным можно вакцинироваться с 22-й недели, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Перед отменой противопоказаний ученые провели исследования на животных. По их результатам репродуктивная токсичность и тератогенность отсутствуют", - сообщает Telegram-канал Карагандинского фармзавода.


Вакцину также разрешили применять и кормящим женщинам, однако в настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Поэтому перед принятием препарата кормящей женщине необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации.
 
Напомним, в начале марта казахстанский фармацевтический комплекс начал производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". 

Ранее беременным и кормящим женщинам можно было прививаться немецкой вакциной Pfizer. 
 

За сутки 34 человека заболели коронавирусом в РК

26.03.2022, 10:12 2761
За сутки 34 человека заболели коронавирусом в РК
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлены 34 заболевших с положительной ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего в стране с 13 марта 2020 года выявлено 1 305 017 заболевших, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
За минувшие сутки в Казахстане заболели коронавирусом 34 человека, из них 11 человек - в Алматы, 7 - в ВКО, 5 - в Карагандинской области, 3 - в Павлодарской, по 2 человека - в Нур-Султане, Алматинской и Костанайской областях и по одному человеку в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. 

По данным на 24 марта 2022 года, зарегистрирован один летальный исход от КВИ+. 
 
Также за прошедшие сутки 797 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
 
24 марта 2022 года зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 581, летальных случаев - 5351, выздоровевших - 82 210.
 
На 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 4622 человека (3602 КВИ+ и 1020 КВИ-), из них: в стационарах находятся 516 пациентов, на амбулаторном уровне - 4106 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 18 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
 
25 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 447 168 человек, 2-м компонентом - 9 137 578 человек.
 
Вся территория Казахстана продолжает оставаться в "зеленой" зоне.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 22 новых случая COVID-19

25.03.2022, 08:43 10871
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 22 новых случая COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В Казахстане за сутки выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 983 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 8,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 1,
 
в ВКО - 2,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 2,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в СКО - 4,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 286 960 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Все регионы находятся в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 24 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 444 995 человек, вторым - 9 131 657.
 
23 марта 2022 года зафиксировано два случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 10 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 563, летальных случаев - 5351, выздоровевших - 82 201.
 
23 марта один человек скончался от КВИ+. С начала пандемии зарегистрировано 13 657 летальных случаев от КВИ+.
 
На 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 5 377 человек (4 366 КВИ+ и 1011 КВИ-), из них в стационарах находятся 565 пациентов, на амбулаторном уровне - 4812.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 21, на аппарате ИВЛ - 10.
 
Ранее сообщалось, что в РК отменили обязательное ношение масок в помещениях.
 
Также теперь все желающие казахстанцы могут привиться вакциной Pfizer.
 

В РК отменили обязательное ношение масок в помещениях

24.03.2022, 19:47 14971
В РК отменили обязательное ношение масок в помещениях
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комисии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба премьер-министра: учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией приняты следующие решения: 
 
  • отменить обязательное ношение масок в помещениях; 
  • сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители); 
  • сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах; 
  • разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования. 
 
Также решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, он дополняется следующими категориями: 
 
  • лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной; 
  • лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам; 
  • лица, завершающие курс вакцинации начатый за рубежом; 
  • все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19. 
 
В завершении заседания Тугжанов отметил, что одним из главных условий обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации является своевременная вакцинация и ревакцинация граждан. Он поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения. 

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтвержден 1 304 961 случай.
 

Сводка эпидситуации в РК: выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19

24.03.2022, 08:10 18806
Сводка эпидситуации в РК: выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: unsplash.com

НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтвержден 1 304 961 случай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 
 
в Алматы - 8;
 
в Алматинской области - 1;
 
в Карагандинской области - 1;
 
в Мангистауской области - 1;
 
в Павлодарской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 286 315 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 

На 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 010 человек (4 990 КВИ+ и 1 020 КВИ-), из них: в стационарах находится 593 пациента, на амбулаторном уровне - 5 417. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 48  пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 22, на аппарате ИВЛ - 13.

22 марта в стране не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных случаев нет, 11 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 561, летальных случаев - 5350, выздоровевших - 82 191.
 
Все регионы РК находятся в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области. 
 
На 23 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 443 551 человек, вторым - 9 127 841.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 18 новых случаев КВИ

23.03.2022, 09:37 23596
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 18 новых случаев КВИ
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 949 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 0,
 
в городе Алматы - 9,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 5,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 2,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 6243 человека (5 212 КВИ+ и 1 031 КВИ-), из них: в стационарах находится 588 пациентов, на амбулаторном уровне - 5655 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 50 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 20 пациентов, на аппарате ИВЛ - 11 пациентов.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 22 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 443 040 человек, 2-м компонентом - 9 126 626 человек.
 
В Казахстане за сутки 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 286 081 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
21 марта 2022 года не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и летальных исходов от заболевания, 12 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 561, летальных случаев - 5350, выздоровевших - 82 180.
 
С 13 марта 2020 года по 22 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 656 летальных случаев от КВИ+. 21 марта от заболевания скончался один человек.
 

Сводка эпидситуации в РК: выявлен небольшой рост заболеваемости

22.03.2022, 09:32 28361
Сводка эпидситуации в РК: выявлен небольшой рост заболеваемости
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 931 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султан - 1,
  • в городе Алматы - 15,
  • в городе Шымкент - 1,
  • в Акмолинской области - 0,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 2,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 5,
  • в Костанайской области - 1,
  • в Кызылординской области - 0,
  • в Мангистауской области - 7,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в СКО - 2,
  • в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 285 809 человек.
 
21 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 442 132 человека, вторым компонентом - 9 124 768 человек.
 
На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 510 человек (5 467 КВИ+ и 1 043 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находится 610 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 5 900 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 51 пациент,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 21 пациент,
  • на аппарате ИВЛ - 8 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 22 марта, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом

21.03.2022, 10:08 33526
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 895 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 4,
 
в городе Алматы - 17,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 2,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 2,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 285 545 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой зоне" находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6753 человека (5696 КВИ+ и 1057 КВИ-), из них: в стационарах находится 611 пациентов, на амбулаторном уровне - 6142 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 55 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 21 пациент, на аппарате ИВЛ - 10 пациентов.

19 марта 2022 года зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 17 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 561, летальных случаев - 5350, выздоровевших - 82 154.
 
На 20 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 441 289 человек, 2-м компонентом - 9 122 012 человек.
 

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