Казахстан и Узбекистан взаимно признали паспорта вакцинации

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НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлены 34 заболевших с положительной ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в стране с 13 марта 2020 года выявлено 1 305 017 заболевших, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

За минувшие сутки в Казахстане заболели коронавирусом 34 человека, из них 11 человек - в Алматы, 7 - в ВКО, 5 - в Карагандинской области, 3 - в Павлодарской, по 2 человека - в Нур-Султане, Алматинской и Костанайской областях и по одному человеку в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.





По данным на 24 марта 2022 года, зарегистрирован один летальный исход от КВИ+.

Также за прошедшие сутки 797 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

24 марта 2022 года зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 581, летальных случаев - 5351, выздоровевших - 82 210.

На 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 4622 человека (3602 КВИ+ и 1020 КВИ-), из них: в стационарах находятся 516 пациентов, на амбулаторном уровне - 4106 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 18 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.

25 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 447 168 человек, 2-м компонентом - 9 137 578 человек.

Вся территория Казахстана продолжает оставаться в "зеленой" зоне.