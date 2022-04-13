В Кыргызстане утвердили правила пересечения госграницы

БИШКЕК. 12 АПРЕЛЯ - В связи с открытием наземной границы с Казахстаном Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию Кыргызстана и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции представил перечень правил, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В перечне указано, что при пересечении госграницы международными авиарейсами и автотранспортом через автомобильные пункты пропуска граждане Кыргызстана, иностранцы и лица без гражданства должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (активный последние 72 часа) или сертификат о полном курсе вакцинации, сообщает 24.kg

Граждане государств - членов ЕАЭС могут использовать мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" для цифрового варианта документов.

На борту самолета обязательны ношение маски и использование антисептиков, допускаются на него только пассажиры без клинических проявлений COVID-19. В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам пассажиры обязаны пройти экспресс-тестирование.

Детям до 12 лет не требуется наличия отрицательного ПЦР-теста или сертификата о полном курсе вакцинации.

Перед вылетом в зарубежные страны граждан призывают обязательно узнать о действующих правилах в иностранном государстве.