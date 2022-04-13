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В Кыргызстане утвердили правила пересечения госграницы

12.04.2022, 20:50 5721
В Кыргызстане утвердили правила пересечения госграницы
БИШКЕК. 12 АПРЕЛЯ - В связи с открытием наземной границы с Казахстаном Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию Кыргызстана и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции представил перечень правил, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В перечне указано, что при пересечении госграницы международными авиарейсами и автотранспортом через автомобильные пункты пропуска граждане Кыргызстана, иностранцы и лица без гражданства должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (активный последние 72 часа) или сертификат о полном курсе вакцинации, сообщает 24.kg.
 
Граждане государств - членов ЕАЭС могут использовать мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" для цифрового варианта документов.
 
На борту самолета обязательны ношение маски и использование антисептиков, допускаются на него только пассажиры без клинических проявлений COVID-19. В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам пассажиры обязаны пройти экспресс-тестирование.
 
Детям до 12 лет не требуется наличия отрицательного ПЦР-теста или сертификата о полном курсе вакцинации.
 
Перед вылетом в зарубежные страны граждан призывают обязательно узнать о действующих правилах в иностранном государстве.
 
Напомним, Казахстан снял ограничения на сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией.
 

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В Казахстане за сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом

13.04.2022, 08:48 3026
В Казахстане за сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 327 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 8,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
11 апреля 2022 года зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 10 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 791, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 439.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 13 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1946 человек (947 КВИ+ и 999 КВИ-), из них: в стационарах находится 191 пациент, на амбулаторном уровне - 1755 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 22 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
На 12 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 467 542 человека, 2-м компонентом - 9 202 834 человека.
 
В Казахстане за сутки 41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 720 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19

12.04.2022, 09:05 8246
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 315 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 2,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 151 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки, всего с начала пандемии - 1 290 679 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 12 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1972 человек (976 КВИ+ и 996 КВИ-), из них: в стационарах находится 204 пациента, на амбулаторном уровне - 1768 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 24 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
На 11 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 466 461 человек, 2-м компонентом - 9 199 647 человек.
 
10 апреля 2022 года зафиксировано 10 выздоровевших от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 778, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 429.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19

11.04.2022, 08:47 12261
В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 304 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 4,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 528 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
9 апреля 2022 года зафиксировано 9 выздоровевших от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-). Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 778, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 419.
 
На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2122 человека (1116 КВИ+ и 1006 КВИ-), из них: в стационарах находятся 212 пациентов, на амбулаторном уровне - 1910 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
На 10 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 465 962 человека, 2-м компонентом - 9 198 853 человека.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19

10.04.2022, 10:25 16626
НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 292 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев КВИ+, из них:
 
в городе Нур-Султане - 4,
 
в городе Алматы - 6,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 2,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 19 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровел 1 290 521 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
9 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 465 209 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 197 535 человек.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

В РК за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев КВИ

09.04.2022, 09:59 21096
НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 апреля. Всего в стране подтверждено 1 305 279 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в Нур-Султане - 3,
  • в Алматы - 8,
  • в Шымкенте - 0,
  • в Акмолинской области - 0,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 0,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 1,
  • в Жамбылской области - 1,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 0,
  • в Костанайской области - 0,
  • в Кызылординской области - 0,
  • в Мангистауской области - 0,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в СКО - 0,
  • в Туркестанской области - 0.
 
За сутки 98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 502 человека.
 
На 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2130 человек (1117 КВИ+ и 1013 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находится 226 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 1904 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 24 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент,
  • на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 9 апреля все регионы находятся в "зеленой" зоне. 
 

В Казахстане за прошедшие сутки 20 человек заболели COVID-19

08.04.2022, 09:01 24816
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 265 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 5,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 2,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 3,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за прошедшие сутки 40 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 404 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2213 человек (1201 КВИ+ и 1012 КВИ-), из них: в стационарах находятся 239 пациентов, на амбулаторном уровне - 1974 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 24 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
В "зеленой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 7 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 461 797 человек, 2-м компонентом - 9 190 269 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания COVID-19

07.04.2022, 08:15 29806
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 245 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев КВИ+, из них:
 
в городе Нур-Султане - 0,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 2,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 2,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
На 7 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2237 человек (1221 КВИ+ и 1016 КВИ-), из них: в стационарах находится 246 пациентов, на амбулаторном уровне - 1991 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 23 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
В Казахстане за сутки 86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 364 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
5 апреля 2022 года зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 11 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 739, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 370.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусом

06.04.2022, 08:51 34686
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 305 229 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 4,
 
в городе Алматы - 6,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 2,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2304 человека (1291 КВИ+ и 1013 КВИ-), из них: в стационарах находятся 239 пациентов, на амбулаторном уровне - 2065 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 21 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
В Казахстане за сутки 170 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 278 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
4 апреля 2022 года зафиксировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 14 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 725, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 359.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

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