Новые правила для пересекающих границу РК вступят в силу 5 мая

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - С 5 мая текущего года вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача РК 21 от 29 апреля 2022 года "Об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Новые правила предусматривают обязательное предъявление справки с отрицательным результатом ПЦР-исследования на COVID-19 иностранцами и лицами, имеющие вид на жительство в РК, в том числе гражданами РК, при пересечении госграницы РК через все пункты пропуска.
Справка предоставляется при отсутствии документального подтверждения о получении в РК ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, и документов о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Казахстана.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.