Все регионы Казахстана находятся в зеленой зоне по КВИ

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ЛОНДОН. 17 ИЮЛЯ - Вирусологи Великобритании выражают обеспокоенность в связи с быстрым распространением выявленного в стране подварианта BA.2.75, получившего название "центавр", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предполагается, что новая мутация COVID-19 ещё более заразная, чем "омикрон". Еще одна проблема заключается в том, что генетические изменения могут облегчить вирусу возможность обходить уже выработавшиеся в организме защитные антитела", - сообщает ИноТВ со ссылкой на The Independent.

Быстрое распространение нового подварианта COVID-19 вызывает обеспокоенность среди британских вирусологов, которые предупреждают, что он может оказаться более заразным, чем все другие подвиды "омикрона". Пока остаётся неясным, может ли он вызвать более тяжёлую форму заболевания. Однако учёные предполагают, что "центавр" способен обойти иммунитет, который уже выработался в организме человека после вакцинации или предыдущего заражения.

Подвариант коронавируса BA.2.75, получивший название "центавр", впервые был обнаружен в мае этого года в Индии и продолжает стремительно распространяться по разным континентам. Он считается ещё более заразным, чем подварианты BA.5 и BA.2, которые были выявлены ранее. К настоящему моменту "центавр" был замечен в десятке других стран, включая Великобританию, США, Австралию, Германию и Канаду.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) неделю назад определил BA.2.75 как "вариант, находящийся под наблюдением". Это означает, что есть определённые признаки того, что "центавр" может оказаться более заразным, поясняется в статье.

Обеспокоенность среди экспертов также вызывает большое количество мутаций, содержащихся в BA.2.75 по сравнению с его предшественниками. Некоторые из этих мутаций связаны с шиповидным белком и могут позволить вирусу более эффективно связываться с другими клетками, пояснил Мэтью Бинникер, директор клинической вирусологии в клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота.

Еще одна проблема заключается в том, что генетические изменения могут облегчить вирусу возможность обходить антитела — защитные белки, вырабатываемые организмом в ответ на вакцинацию или заражение более старыми штаммами COVID-19. В то же время эксперты считают, что прививки, включая бустерную вакцинацию, по-прежнему являются лучшей защитой от осложнений даже в случае повторного заражения.

Может потребоваться ещё несколько недель, чтобы понять, сможет ли новая мутация коронавируса оказать ощутимое влияние на борьбу с пандемией. Как подчеркнула Шиши Луо, возглавляющая отдел инфекционных заболеваний компании Helix, которая предоставляет информацию о вирусах в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), новая мутация является ещё одним напоминанием о том, что коронавирус постоянно развивается и продолжает распространяться.

Между тем Всемирная организация здравоохранения заявила, что из-за COVID-19 в мире всё ещё сохраняется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения. ВОЗ также сообщила в четверг, что число зарегистрированных во всём мире новых случаев заболевания коронавирусом растет уже пятую неделю подряд, в то время как число смертей остается относительно стабильным.