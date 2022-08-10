В управлении общественного здоровья Алматы рассказали об эпидситуации в городе

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АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - Представитель управления общественного здравоохранения города Алматы Гульжайнат Тлеген рассказала о ситуации с коронавирусом на брифинге региональной службы коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За 8 августа в Алматы зарегистрировано 200 случаев коронавирусной инфекции, из них 193 случая с симптомами. В стационарах города на сегодняшний день проходят лечение 123 пациента, всего развернуто 500 коек. Под наблюдением врачей находятся 1662 пациента", - сообщила представитель управления общественного здравоохранения.

Главной мерой профилактики, по словам Гульжайнат Тлеген, остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Она напомнила, что массовая вакцинация населения стартовала в Алматы 2 апреля прошлого года. На сегодняшний день функционируют 88 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 99 прививочных бригад в количестве 315 человек.

Всего на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом препарата 1 241 540 человек, вторым компонентом - 1 207 511 горожан. Привиты вакциной Pfizer (Comirnaty) 119 065 человек, в том числе 4684 беременные женщины, 15 896 кормящих и 55 045 подростков. После стартовавшей 22 ноября 2021 года ревакцинации повторную прививку получили 606 513 человек", - продолжила спикер УОЗ.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель УОЗ города Алматы Гульжайнат Тлеген сообщила о том, что в мегаполисе все вакцины в достаточном количестве. К примеру, вакцины "Синофарм" VeroCell 52 658 тысяч, Qaz Vaс - порядка 2 тысяч и Pfizer (Comirnaty) около двух тысяч доз.

В сентябре и октябре в Алматы ожидается поступление Qaz Vaс 28 200 доз и Pfizer (Comirnaty) 26 910 доз. Последний препарат предназначен, в частности, для подростков, беременных и кормящих женщин.

Также она напомнила, зачем нужна третья вакцина, то есть ревакцинация.

Человек, который получает вакцину, он ограждает себя от рисков и переносит заболевания в легкой форме. Исследования давно доказали, что защита от коронавирусной инфекции начинает снижаться со временем после получения первых доз вакцин, особенно в связи с преобладанием разных штаммов. Мы пережили несколько волн, новые штаммы. Видим, что каждая волна ослабевает, вирус мутирует. И люди, которые вакцинированы, они более стойки к заболеванию, а ослабевание иммунитета начинается через 6-12 месяцев после вакцинации. Для того чтобы усилить поствакцинальный иммунный ответ, нужна ревакцинация", - объяснила представитель УОЗ.