В Казахстане снизилось количество заболевших коронавирусом

Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии в стране выявлено 1 394 287 случаев заболевания.

По данным Министерства здравоохранения РК, на 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 959 человек (829 КВИ+ и 130 КВИ-), из них в стационарах находится 107 пациентов, на амбулаторном уровне - 852 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.





I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 840 056 человек, II компонентом - 10 600 203 человека. Ревакцинировано – 5 581 035 человек.