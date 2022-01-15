Абдижаббарова: в Алматы стремительно распространяется штамм Омикрон

АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - Главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова в ходе пресс-конференции сообщила, что штамм Омикрон стремительно распространяется среди населения и в скором времени вытеснит Дельта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главного санврача мегаполиса, уже лабораторно подтверждено, что новый штамм начал циркулировать в Алматы. По результатам полногеномного секвенирования от 6 января в семи пробах выявили Омикрон.

Абдижаббарова подчеркнула, что этот вариант вируса распространяется гораздо быстрее других и содержит множество мутаций.

Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы резко ухудшилась, в матрице оценки эпидемиологической ситуации по РК наш город третий день находится в "красной" зоне. Недельная заболеваемость увеличилась в 2,2 раза. Если в начале года регистрировалось 972 случая, то теперь в сводках уже 2156 заболевших коронавирусом. Увеличился и индекс передачи инфекции в 1,8 раза", - проинформировала спикер.

По мнению санврача, до тех пор, пока горожане не вакцинируется и не получат бустерные прививки, новые штаммы коронавируса будут появляться.





Спикер подчеркнула, что алматинцам нужно помочь в достижении необходимого уровня коллективного иммунитета. Пока же иммунная прослойка против КВИ в Алматы недостаточна - около 60% (51,3% вакцинированных + 8,2% переболевших за последний год).

Она также добавила, что удельный вес зараженных коронавирусом резко возрос среди лиц от 20 до 40 лет - на 16,4%, среди подростков - на 1,1%, что также характерно для штамма Омикрон.