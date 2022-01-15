Абдижаббарова: в Алматы стремительно распространяется штамм Омикрон

По словам главного санврача мегаполиса, уже лабораторно подтверждено, что новый штамм начал циркулировать в Алматы. По результатам полногеномного секвенирования от 6 января в семи пробах выявили Омикрон.
Абдижаббарова подчеркнула, что этот вариант вируса распространяется гораздо быстрее других и содержит множество мутаций.
Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы резко ухудшилась, в матрице оценки эпидемиологической ситуации по РК наш город третий день находится в "красной" зоне. Недельная заболеваемость увеличилась в 2,2 раза. Если в начале года регистрировалось 972 случая, то теперь в сводках уже 2156 заболевших коронавирусом. Увеличился и индекс передачи инфекции в 1,8 раза", - проинформировала спикер.
По мнению санврача, до тех пор, пока горожане не вакцинируется и не получат бустерные прививки, новые штаммы коронавируса будут появляться.
Спикер подчеркнула, что алматинцам нужно помочь в достижении необходимого уровня коллективного иммунитета. Пока же иммунная прослойка против КВИ в Алматы недостаточна - около 60% (51,3% вакцинированных + 8,2% переболевших за последний год).
Она также добавила, что удельный вес зараженных коронавирусом резко возрос среди лиц от 20 до 40 лет - на 16,4%, среди подростков - на 1,1%, что также характерно для штамма Омикрон.
Ранее госсанврач Алматы рассказала, что с появлением Омикрона резко увеличились как недельная заболеваемость, так и случаи повторных заражений ранее переболевших КВИ с 10 до 66, возросло и число бессимптомных форм течения болезни - с 6% в декабре до 11%. Также она рассказала, что пик очередной волны заболеваемости прогнозируется на март.