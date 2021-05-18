Air Astana приостановила полеты из Казахстана на Мальдивы

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Казахстанская авиакомпания Air Astana в связи с правительственными ограничениями приостановила рейсы по направлению Алматы - Мальдивы до 31 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

17, 19 и 24 мая Air Astana организует репатриационные рейсы для пассажиров, находящихся на Мальдивах. Рейс КС586 будет выполняться по местному времени из Мале в 19:35 с прибытием в Алматы в 03.05 следующего дня. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, пассажирам необходимо пройти 14-дневный карантин по прибытии в Алматы.

Пассажиры отмененных рейсов могут получить полный возврат по месту приобретения авиабилета или бесплатно перебронировать билеты на другие открытые даты до октября 2021 года включительно.

Напомним, что накануне, 16 мая, главный государственный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление , которое касается полетов на Мальдивские острова: все прилетевшие в страну с Мальдив, обязательно должны проходить двухнедельный карантин, вне зависимости от наличия ПЦР-теста и вакцинации.





С 6 мая на Мальдивах действует комендантский час - с 21.00 до 04.00 местного времени. Число выявленных носителей COVID-19 сейчас составляет более 700 в сутки.

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