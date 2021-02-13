Аким Акмолинской области: эпидемиологическая ситуация на контроле

Кокшетау. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области приняты все необходимые меры, направленные на стабилизацию эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Проводится работа, направленная на стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе. За последнюю неделю средний прирост заболеваемости составил 1,1%. За последние сутки - 0,7%, или 79 случаев", - сообщил отчетной встрече с населением аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

По его словам, лечение в стационаре получают 611 человек. Из них 21 человек подключен к аппаратам ИВЛ. Увеличены коечные места в инфекционных стационарах, реанимационные палаты оснащены всем необходимым оборудованием. Медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией, оказывают 15 медицинских организаций, в которых функционирует 1583 инфекционных и 123 реанимационных коек.

По данным управления внутренней политики, в области создан двухмесячный неснижаемый запас лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции.

Как сообщил аким, по плану проходит процесс вакцинации.

Первая партия российской вакцины "Спутник-V" прибыла в областной центр 31 января в количестве 1300 доз. На сегодня привито 690 медицинских работников. Каких-либо неблагоприятных последствий после получения вакцины не зарегистрировано", - рассказал Ермек Маржикпаев.

Вакцинация проводится в 5 прививочных пунктах в Кокшетау, Бурабайском и в Зерендинском районах.

Для обеспечения "холодовой цепи" для хранения и транспортировки вакцины имеются 38 морозильников с температурным режимом от -18 до -25 градусов.

К слову, регион все еще находится в "красной" зоне с 8 января. Между тем, за последнюю неделю наблюдается тенденция к снижению количества заболевших.

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