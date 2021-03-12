Аким Алмалинского района Алматы назвал места повышенного риска заражения COVID-19

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Аким Алмалинского района города Алматы Серик Кусаинов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в целях соблюдения ограничительно-карантинных мероприятий будет усилена работа мониторинговых групп, передает Kazakhstan Today.

С начала года мониторинговыми группами района в составе сотрудников районного акимата, МПС, НПП "Атамекен" обследовано 1127 объектов, приняты меры согласно нормам КоАП РК в отношении 44 юридических лиц (сумма штрафа 28 млн тенге) и 117 физических лиц (сумма штрафа 10,2 млн тенге).

По информации пресс-службы акимата, согласно аналитической справке о передвижении людей в Алматы на основе данных мобильных операторов связи, на 8 марта наибольшая концентрация людей наблюдается в районе Тастака, район ТРЦ "Мега Парк", район "Юбилейного", также это рынки и ТРЦ района, Арбат.

В целом по району обстановка находится под контролем. Медицинские службы ведут круглосуточный контроль, имеется достаточное количество медицинских препаратов в медицинских учреждениях и аптеках района", - сообщил Серик Кусаинов.

Анализ показывает, что эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной. Отмечается увеличение заражений на семейных мероприятиях, а также при посещениях ТРЦ, ТД, рынков, объектов общественного питания, увеселительных заведений и общественных мест. Торговым объектам площадью свыше 1000 квадратных метров рекомендовано сформировать санитарные патрули для постоянного контроля соблюдения посетителями социальной дистанции.

При посещении общественных мест и объектов, деятельность которых разрешена, в общественном транспорте, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе просим строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков. Недавние праздники также способствовали ухудшению ситуации и увеличению риска заражения", - обратился аким района к жителям.

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы от 10 марта 2021 года введен полный запрет на массовые зрелищные мероприятия, в том числе на дому . Санитарные ограничения по работе отдельных видов деятельности бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор, лото- и игровых клубов, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах, остаются прежними. Данный запрет не касается компьютерных клубов и боулинг-центров, участвующих в пилотном проекте Ashyq.

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