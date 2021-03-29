Аким Алматы объяснил скопление скорых возле COVID-стационара

АЛМАТЫ. 28 МАРТА - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал скопление машин скорой помощи возле COVID-стационара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В социальных сетях казахстанцы делились и обсуждали фотографии и видеозаписи с места скопления машин скорой помощи на одной из улиц Алматы.

Мы с главными врачами всех больниц и поликлиник практически ежедневно на связи. Был один случай, когда на улицу Дегдар, где находится стационар для больных коронавирусом одномоментно прибыли машины скорой помощи, потому что на тот момент там было больше свободных коек. Сейчас такого ажиотажа нет, это был единственный случай", - пояснил ситуацию Сагинтаев.

Аким подчеркнул, что на данный момент городская система здравоохранения справляется с наплывом пациентов. В инфекционных больницах остаются свободными 25% коек.

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