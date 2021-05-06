Аким Алматы обратился к горожанам

АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В прямом эфире программы Akimat Live на ТК "Алматы" аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул важность вакцинации в борьбе с КВИ и призвал алматинцев не снижать активность в этом вопросе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким города призвал тех, кто еще не вакцинировался, не откладывать на потом и получить прививку в любом удобном пункте вакцинации.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что общественное благополучие и то, насколько быстро жизнь города вернется в прежнее русло зависит от каждого. Он также добавил, что немало зависит от представителей бизнеса, которые, вакцинировав свои коллективы, покажут свою ответственность перед клиентами. Особенно это касается сфер общепита и услуг.

Напомним: в опубликованном 30 апреля постановлении главного санитарного врача страны говорится , что получившие вакцину против КВИ смогут вернуться в офисы с дистанционной работы.

4 мая на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин отметил необходимость наращивать темпы вакцинации населения против COVID-19.

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