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Аким Алматы обратился к горожанам

05.05.2021 11962
Аким Алматы обратился к горожанам
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В прямом эфире программы Akimat Live на ТК "Алматы" аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул важность вакцинации в борьбе с КВИ и призвал алматинцев не снижать активность в этом вопросе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким города призвал тех, кто еще не вакцинировался, не откладывать на потом и получить прививку в любом удобном пункте вакцинации.
 
Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что общественное благополучие и то, насколько быстро жизнь города вернется в прежнее русло зависит от каждого. Он также добавил, что немало зависит от представителей бизнеса, которые, вакцинировав свои коллективы, покажут свою ответственность перед клиентами. Особенно это касается сфер общепита и услуг.
 
Напомним: в опубликованном 30 апреля постановлении главного санитарного врача страны говорится, что получившие вакцину против КВИ смогут вернуться в офисы с дистанционной работы. 
 
4 мая на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин отметил необходимость наращивать темпы вакцинации населения против COVID-19.
 

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