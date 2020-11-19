Аким Алматы рассказал, когда дети вернутся в школы

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - В ходе прямого эфира на телеканале AlmatyTV аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, когда дети вернутся в школы, передает Kazakhstan Today.

С 1 сентября в Алматы заболели 58 школьников. Трое из них оказались иногородними. 40 из этих 58 школьников заболели только за последний месяц.

Хорошо, что все дистанционно обучаются, в школу не ходят. Но, обучаясь дистанционно, они умудряются заразиться где-то", - сказал аким города.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что образование, получаемое в школе, не идет ни в какое сравнение с дистанционным.

Дети тоже, наверное, дома устали сидеть. Им тоже хочется общения. Конечно, знания, которые они получают в классах, в школе, не идет ни в какое сравнение с дистанционным обучением. Этот вопрос тоже на совещании поднимался, обсуждали. Мы у себя смотрели, по итогам первой четверти, если смотреть на успеваемость, в принципе, ухудшения мы не видим. То есть резкого снижения по успеваемости, по оценкам выставленным мы не заметили, но тем не менее, конечно, лучше в школу ходить. А чтобы в школу ходить, ситуация должна быть спокойная", - сказал аким города.

Ранее Сагинтаев заявил , что Алматы одной ногой в "желтой", другой в "красной зоне" по КВИ.

По состоянию на 23.59 17 ноября в Казахстане выявлено 122 335 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в РК выявлено 682 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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