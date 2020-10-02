Аким Алматы рассказал о подготовке к возможной новой волне пандемии COVID-19

Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - Аким города Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире программы Akimat Live на ТК "Алматы" ознакомил горожан с санитарно-эпидемиологической обстановкой по КВИ, а также рассказал о подготовке города к возможной новой волне пандемии COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По его словам, принят ряд решительных мер, призванных повысить эффективность системы здравоохранения. При этом акцент был сделан на усилении служб скорой и первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, постепенно наращивается коечная мощность ковидных госпиталей. С учетом открываемых медучреждений к борьбе с КВИ подготавливаются 32 стационара на 7226 мест.

Как и планировалось ранее, в октябре открываются новые медучреждения общей мощностью 1 тыс. мест. Так, подготовлена новая инфекционная больница на РВ-90 на 500 мест. Сдается в эксплуатацию второй модульный инфекционный госпиталь на 300 койко-мест. Кроме того, за счет частных инвестиций создаются две полноценные ковидные клиники на 215 мест.

Сагинтаев также рассказал о подготовке кадров для работы в инфекционных больницах. Всего в городе функционирует 74 организации, подведомственные управлению общественного здоровья, 20 республиканских и 93 - частной формы собственности. Всего в этих организациях работают более 38 тыс. сотрудников.

По состоянию на 1 августа в лечении COVID-19 было задействовано 27 организаций здравоохранения, развернуто порядка 6200 коек. В инфекционных стационарах на тот момент трудились 4035 сотрудников.

На сегодняшний день в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации многопрофильные клиники вернулись в обычный режим работы. В инфекционных клиниках с коронавирусной инфекцией находятся 93 пациента, работают около 400 врачей, медсестер и младшего медперсонала.

Более 5,5 тыс. медработников находятся в резерве на случай новой волны пандемии. Сформирован резерв из числа преподавателей, резидентов и врачей-интернов медицинских вузов, их около 450.

Для обеспечения кадрами новых клиник ведется работа по планированию и прогнозированию кадровых ресурсов, производится подсчет штатного расписания для новых вводимых инфекционных клиник.

Например, для работы вновь открытого инфекционного стационара на 500 коек на базе Центра оказания специальных социальных услуг, согласно штатному расписанию, требуется 587 штатных единиц, на сегодняшний день укомплектованность составляет 70%. Для работы в клинике на базе "Халык Арена" подобраны более 700 медицинских работников.

Для нового быстровозводимого модульного стационара на 300 коек требуется около 280 медицинских работников. На сегодняшний день формируется штатное расписание и проводится подбор специалистов из числа кадрового резерва.

Вместе с тем, по данным акима города, значительно укреплена материально-техническая база медорганизаций. В частности, закуплено 52 аппарата УЗИ, 38 рентген-, 269 ИВЛ-, 5 КТ-, 2 МРТ-аппарата. Также приобретено 1300 многофункциональных медицинских кроватей, 250 прикроватных мониторов, 43 единицы лабораторного оборудования, 1050 кислородных концентраторов. На 35 автомашин обновлен автопарк службы скорой помощи, до конца года будет приобретено еще 100 карет скорой. В восьми стационарах первого эшелона устанавливается централизованная система медицинских газов на 24 тыс. коек. В 17 стационарах строится система обеззараживания стоков, в 13 – утилизации медотходов.

Сагинтаев также ответил на вопросы по социальной поддержке горожан с ограниченными возможностями, реализации специальных программ по трудоустройству и созданию доступной среды. Кроме того, аким города ответил на вопросы о начале отопительного сезона, общественного транспорта, строительства инженерной инфраструктуры и дорог. В ходе предыдущих восьми передач во время прямых эфиров аким города ответил на 129 поступивших вопросов горожан.

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