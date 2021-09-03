Аким Алматы сообщил о стабилизации эпидситуации по КВИ в городе

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АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на заседании актива города по вопросам реализации послания главы государства рассказал о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и развитии системы здравоохранения города, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы действуют порядка 200 пунктов вакцинации. Первым компонентом уже привиты 875 тысяч человек, вторым - 748 тысяч.

Обеспечена бесперебойная поставка вакцин. В город всего поступило 992 тысячи доз вакцины. Сагинтаев поручил продолжить работу по формированию иммунной прослойки среди населения.

Говоря о динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией, аким Алматы сообщил о наметившейся стабилизации обстановки.

В результате принятых мер в Алматы наступила определенная стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации. Наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости. На сегодня мы фиксируем снижение суточной регистрации заражения алматинцев примерно на 300 человек, чем на предыдущей неделе", - сообщил Бакытжан Сагинтаев.

Вместе с тем снизилось количество вызовов скорой помощи - с 4 тысяч до 2,4 тысячи в сутки. Уровень госпитализации заболевших также снизился в два раза: с порядка 800 на пике четвертой волны до 400 человек. На сегодняшний день в обороте почти 9 тысяч инфекционных коек, в резерве - еще тысяча. Занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных - 54%. На амбулаторном уровне также идет стабилизация. Если ранее на домашнем стационаре были 14,5 тысячи человек, на сегодня - 9,8 тысячи.

Вместе с тем угроза новых вспышек остается, что приводит к тяжелым последствиям и летальности. Поэтому профилактика заражения, проведение эпидрасследований, недопущение массовых цепочек заражения остается стратегической задачей", - подчеркнул аким Алматы.

Он отметил также важность качественного оказания всего спектра медицинских услуг. Система ПМСП должна продолжать проведение скрининговых и профилактических осмотров.

Сагинтаев сообщил, что работа по улучшению инфраструктуры системы здравоохранения города будет продолжена. За последние два года, несмотря на пандемию, построены два модульных стационара и филиал инфекционной больницы на 1080 коек. Установлены кислородные станции в 18 крупных стационарах города. Модернизированы системы обеззараживания канализационных стоков и утилизации медицинских отходов.

Для защиты здоровья матери и ребенка разрабатывается проект строительства типового приемного отделения и современного операционного блока с комплексом чистых помещений и отделением реанимации. Также разработан план по строительству новых амбулаторно-поликлинических учреждений.

В медицинских организациях города, подведомственных акимату, работают более 19 тысяч медицинских сотрудников. Для снижения дефицита медицинских кадров реализуется дорожная карта, из местного бюджета выделены средства на обучение 120 резидентов по остродефицитным врачебным специальностям", - сказал Б. Сагинтаев, подчеркнув, что повышение эффективности системы здравоохранения города - одна из главных задач.

По состоянию на 23.59 1 сентября в Казахстане подтвержден 798 671 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1264.

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