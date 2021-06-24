Аким Нур-Султана: Не получившие прививку против COVID-19 будут работать и учиться дистанционно

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о новых правилах, которым придется следовать жителям столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как вы знаете, в нашем городе зафиксированы первые случаи заражения штаммом Дельта - так называемым индийским штаммом. Количество больных растет . Только за прошедшие сутки выявлено 413 случаев заражения. Более тысячи человек лежат в инфекционных стационарах. Из развернутых коек более половины уже заполнены. В отделении реанимации лежат 100 пациентов. 21 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В разы выросла и продолжает расти нагрузка на наших медработников. Сейчас не время противиться науке - только с помощью науки ежегодно миллионы жителей планеты обретают новую жизнь, остаются в живых. Только наука позволяет человеку обходить стороной новые опасные вирусы и инфекции. Необходимо в срочном порядке вакцинироваться! Только вакцинацией вы сможете обезопасить себя, своих родных и окружающих людей. В случае если динамика роста заражения коронавирусом не пойдет на спад, горожане и объекты МСБ не будут соблюдать строгие саннормы, мы будем вынуждены вернуться к локдауну. На кону - здоровье и жизни людей", - написал аким столице на своей странице в Инстаграм .

Санврачами готовится новое постановление об ужесточении карантинных мер. Первое. Для групп риска рекомендуем обязательно вакцинироваться. Это педагоги, медработники, соцработники, сотрудники школ, детсадов, университетов, сферы обслуживания: ЦОНов, банков, ТРЦ, ТД, парикмахерских, салонов красоты, абитуриенты (достигшие 18 лет), а также те, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Все работники, которые контактируют и напрямую работают с горожанами, должны понимать, что в первую очередь должны обезопасить себя и окружающих людей. Например, если вы непосредственно контактируете, обслуживаете людей в общепите, ресторане или ТРЦ, вы должны в первую очередь вакцинироваться и обезопасить себя и окружающих. Если в данных организациях сотрудники не будут вакцинированы, деятельность объектов будет приостановлена. Второе. Доступ на рабочие места только вакцинированных сотрудников. Кто не получил прививку (за исключением тех, у кого медотводы) будут отправлять на дистанционный формат работы или учебы", - написал Кульгинов.

Он отметил, что проект Ashyq будет работать для тех предприятий, сотрудники которых на 100% вакцинированы.

Кроме того, Ashyq необходимо интегрировать с модулем "Вакцинация" для определения статуса вакцинации посетителей для входа на объект", - считает аким столицы.

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