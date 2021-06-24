Аким Нур-Султана: Не получившие прививку против COVID-19 будут работать и учиться дистанционно

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о новых правилах, которым придется следовать жителям столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как вы знаете, в нашем городе зафиксированы первые случаи заражения штаммом Дельта - так называемым индийским штаммом. Количество больных растет. Только за прошедшие сутки выявлено 413 случаев заражения. Более тысячи человек лежат в инфекционных стационарах. Из развернутых коек более половины уже заполнены. В отделении реанимации лежат 100 пациентов. 21 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В разы выросла и продолжает расти нагрузка на наших медработников. Сейчас не время противиться науке - только с помощью науки ежегодно миллионы жителей планеты обретают новую жизнь, остаются в живых. Только наука позволяет человеку обходить стороной новые опасные вирусы и инфекции. Необходимо в срочном порядке вакцинироваться! Только вакцинацией вы сможете обезопасить себя, своих родных и окружающих людей. В случае если динамика роста заражения коронавирусом не пойдет на спад, горожане и объекты МСБ не будут соблюдать строгие саннормы, мы будем вынуждены вернуться к локдауну. На кону - здоровье и жизни людей", - написал аким столице на своей странице в Инстаграм.
По его словам, для стабилизации ситуации, которая возникла из-за несоблюдения саннорм и карантинных ограничений, потери бдительности некоторых горожан, власти вынуждены принять ряд дополнительных карантинных ограничений.
Санврачами готовится новое постановление об ужесточении карантинных мер. Первое. Для групп риска рекомендуем обязательно вакцинироваться. Это педагоги, медработники, соцработники, сотрудники школ, детсадов, университетов, сферы обслуживания: ЦОНов, банков, ТРЦ, ТД, парикмахерских, салонов красоты, абитуриенты (достигшие 18 лет), а также те, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Все работники, которые контактируют и напрямую работают с горожанами, должны понимать, что в первую очередь должны обезопасить себя и окружающих людей. Например, если вы непосредственно контактируете, обслуживаете людей в общепите, ресторане или ТРЦ, вы должны в первую очередь вакцинироваться и обезопасить себя и окружающих. Если в данных организациях сотрудники не будут вакцинированы, деятельность объектов будет приостановлена. Второе. Доступ на рабочие места только вакцинированных сотрудников. Кто не получил прививку (за исключением тех, у кого медотводы) будут отправлять на дистанционный формат работы или учебы", - написал Кульгинов.
Он отметил, что проект Ashyq будет работать для тех предприятий, сотрудники которых на 100% вакцинированы.
Кроме того, Ashyq необходимо интегрировать с модулем "Вакцинация" для определения статуса вакцинации посетителей для входа на объект", - считает аким столицы.
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