Аким Нур-Султана обратился к горожанам

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram обратился к жителям города с призывом соблюдать саннормы, проявить социальную и гражданскую ответственность, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Алтай Кульгинов подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в городе все еще остается сложной. За прошедшие сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом. Росту, как отмечают врачи, также способствовали прошедшие выходные дни. Когда люди выезжали за город, на речку, природу и так далее.

Призываю всех жителей без крайней надобности не посещать места массового скопления людей. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете, не зовите и не ходите в гости. Сейчас всем необходимо проявить социальную и гражданскую ответственность. В том числе объектам бизнеса. Необходимо помнить, что новый вид коронавируса - Дельта штамм (так называемый индийский) - более контагиозен, отличается коротким инкубационным периодом и тяжелым течением заболевания", - сказал аким столицы.

Он добавил, что, учитывая рост, в том числе тяжелобольных, в городе один за другим разворачиваются ковидные стационары. При этом в медицинских учреждениях работают 100 пунктов вакцинации. Для удобства горожан также пункты вакцинации есть в ряде торговых домов и ТРЦ.

Сегодня посетил один из наших пунктов вакцинации. Созданы все условия для комфортного получения вакцины. Для вакцинации трудовых коллективов выезжают наши медицинские бригады. Впереди - учебный год для школьников и студентов. Для того чтобы вернуться в прежний формат обучения - офлайн, необходимо сформировать коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет также позволит другим предприятиям работать бесперебойно", - сказал Кульгинов.

Аким Нур-Султана подчеркнул, что на данный момент первым компонентом вакцинировано более 300 тысяч горожан.

Вакцинация - единственный метод, который позволит обезопасить как собственное здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Не испытывайте свой организм, ведь не каждый сможет справиться с вирусом. Берегите себя и своих близких!" - сказал аким столицы.

По состоянию на 23.59 13 июля в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 1128.

14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК поручил усилить карантинные меры в четырех регионах. В том числе и в Нур-Султане.

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