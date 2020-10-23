Аким Нур-Султана обратился к жителям столицы

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в Instagram сообщил о росте заболевших в городе. При этом он добавил, что динамика нестабильна, передает Kazakhstan Today.

Аким столице отметил, что введение дополнительных карантинных мер и ограничений зависит от того, в какой зоне находится город. Столица сейчас в зеленой зоне, но в последние дни намечается рост заболевания COVID-19. Если 19 октября было зафиксировано 13 случаев, то на 20 число уже 29, на 21 октября - 15 случаев. Динамика нестабильна.

По словам Кульгинова, в первую очередь сейчас очень важно не допустить повторения вспышки как при первой волне COVID-19, когда один за другим разворачивали ковидные стационары, когда койки в палатах заполнялись в считанные часы.

Ни в коем случае нельзя расслабляться, так как вирус никуда не ушел - он бок о бок с нами. Врачи отмечают, что, если человек переболел, это не гарантирует ему иммунитета от вируса. Если в первый раз заболевший выиграл войну с коронавирусом, то это не значит, что он не находится в зоне риска. Ученые до сих пор выясняют губительные последствия коронавируса", - сказал аким Нур-Султана.

Он добавил, что некоторые кафе, рестораны и другие объекты, нарушая карантин, создают условия для хаотичного распространения коронавируса. В связи с этим усиливается проведение рейдов.

Наши врачи стали опытнее и медучреждения более подготовлены, но надо ли вам экспериментировать на себе. В случае необходимости развертывания коек, мы сможем развернуть не одно - тысячи мест, но одномоментно врачей на всех не хватит. Оборудованные стационары без медработников не вылечат пациентов. В такой опасной ситуации с COVID-19 нельзя играть с огнем, нельзя думать, что пронесет - не подвергайте себя и близких заражению коронавирусом. Наиболее уязвимо старшее поколение - мы должны его беречь", - написал Алтай Кульгинов.

Аким рассказал, что для борьбы с инфекцией укомплектовали медучреждения необходимым оборудованием, лекарствами, средствами защиты. За последние недели дополнительно закуплено свыше 50 аппаратов ИВЛ (с ранее закупленными количество аппаратов ИВЛ составляет 434), 2 аппарата компьютерной томографии (всего в городе 19 КТ), 7 цифровых рентгенографических систем, которые также позволяют видеть процент поражения легких (всего 63). Ранее в медучреждения поставили кислородные концентраторы, флоуметры и т.д.

По состоянию на 23.59 21 октября в Казахстане выявлены 109 907 заболевших коронавирусом.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2716 человек, среди которых 177 детей. В стационарах находится - 2118 пациентов, на амбулаторном уровне - 598. 101 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 - в состоянии крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства