Аким столицы обратился к жителям в связи с ростом заболеваемости COVID-19

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям столицы с призывом строго соблюдать санитарные нормы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Столица уже 21-й день находится в "красной зоне". В последние дни регистрируется до 400 случаев в сутки. Наблюдается рост заболеваемости среди детей и пенсионеров. Загруженность развернутых инфекционных коек достигла 65%. Для того чтобы охватить ПЦР-исследованием большее количество людей, в городе задействовали 24 лаборатории. Их суточная мощность составляет более 12 тыс. исследований", - написал аким на своей странице в Instagram .

По его словам, в реанимацию ежедневно попадают новые пациенты. У большинства в медицинских картах состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое.

У всех людей организм борется по-своему. И не каждому под силу побороть столь страшный вирус. Вирус, который косит жизни и здоровье людей", - сказал аким.

Кульгинов просит всех жителей столицы быть предельно осторожными, быть чуткими к своему здоровью и здоровью окружающих.

Выйдя на улицу, посмотрите в лица проходящих людей. Ведь нарушение элементарных саннорм кому-то может стоить здоровья, а то и жизни. Призываю всех соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические требования: носить маски, без надобности не посещать места массового скопления", - призвал глава города.

Коллективный иммунитет позволит побороть вирус. Сейчас же в городе принят ряд дополнительных карантинных ограничений. Это позволит выпрямить русло и снизить риски распространения коронавируса, обезопасить наших горожан", - добавил Кульгинов.

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