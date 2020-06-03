Аким Темиртау заболел коронавирусом

У Галыма Ашимова положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. На данный момент он находится дома. Состояние здоровья медики оценивают как стабильное", - сообщили в пресс-службе акимата Темиртау.
Отмечается, что жалоб на недомогание у Галыма Ашимова нет. По данным пресс-службы, в течение двух недель аким будет находиться в самоизоляции. В это время его обязанности будет исполнять Мирас Куттыбай. Подчеркивается, что аппарат акимата Темиртау работает в штатном режиме.
Как сообщает портал ekaraganda, все контактные лица из числа работников акимата также сдали тесты на коронавирус, у них отрицательные результаты.
Напомним, неделю назад акимам Темиртау и Бухаржырауского района Карагандинской области были объявлены выговоры из-за вспышки коронавируса.
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