Аким Темиртау заболел коронавирусом

Темиртау. 2 июня. Kazakhstan Today - У акима Темиртау подтвердился диагноз COVID-19, передает Kazakhstan Today.

У Галыма Ашимова положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. На данный момент он находится дома. Состояние здоровья медики оценивают как стабильное", - сообщили в пресс-службе акимата Темиртау.

Отмечается, что жалоб на недомогание у Галыма Ашимова нет. По данным пресс-службы, в течение двух недель аким будет находиться в самоизоляции. В это время его обязанности будет исполнять Мирас Куттыбай. Подчеркивается, что аппарат акимата Темиртау работает в штатном режиме.

Как сообщает портал ekaraganda , все контактные лица из числа работников акимата также сдали тесты на коронавирус, у них отрицательные результаты.

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