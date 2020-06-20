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Аким Жамбылской области вышел из самоизоляции

19.06.2020, 19:03 5320
Тараз. 19 июня. Kazakhstan Today - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев продолжает работу согласно рабочему графику, передает Kazakhstan Today. 
 

19 июня Бердибек Сапарбаев вышел из режима самоизоляции по истечении 7-дневного срока, согласно протоколу диагностики коронавирусной инфекции. Его повторное ПЦР-тестирования на COVID-19 дважды показали отрицательный результат", - написал на своей странице в Facebook заместитель руководителя аппарата акима региона Канат Кульшманов.

 
Напомним, 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Позже выяснилось, что министр здравоохранения Елжан Биртанов заразился коронавирусом. 

В связи с этим премьер-министр РК Аскар Мамин, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ушли на самоизоляцию.
 

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