Аким ЗКО предложил ограничить движение транспорта по ночам

УРАЛЬСК. 5 АПРЕЛЯ - Аким ЗКО Гали Искалиев предложил ограничить движение транспорта по ночам из-за высокой заболеваемости населения региона COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", 5 апреля в областном акимате прошло заседание оперативного штаба, в котором приняли участие руководители различных департаментов и аким ЗКО Гали Искалиев.

Гали Искалиев отметил, что в области не прекращается проведение свадебных и торжественных мероприятий.

Мониторинговые группы должны принимать соответствующие меры, фиксировать нарушителей карантина без исключений. Мне до сих пор поступают жалобы, что проводятся мероприятия и в город приезжают люди из районов, так как там проводить торжества незаметно - сложно", - рассказал глава области.

Аким Уральска Абат Шыныбеков отметил, что сейчас мониторинговые группы составляют протоколы не только на владельцев заведений, где проводят торжества, но и на всех посетителей, штраф для которых составляет 84 тысячи тенге.

На прошедшем заседании оперативного штаба я говорил, что нужно принимать более жесткие меры, поэтому поручаю изучить, какие меры необходимы для того, чтобы сократить заболеваемость, кроме работ мониторинговых групп и прекращения проведения массовых мероприятий. Необходимо пересмотреть график работы общественного питания и принять меры по ограничению движения транспорта в ночное время. У нас есть отработанный механизм и если есть необходимость перемещаться в аэропорт, больницы, то можно оставить заявку на сайте stopcovid.kz. Все это уже отработано, поэтому никаких проблем не будет. Тех, кто ночью посещает рестораны, сотрудники полиции будут останавливать и допрашивать. В августе такие меры помогли и уменьшили проблемы с коронавирусом", - пояснил Гали Искалиев.

Как рассказал главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев на заседании оперативного штаба ЗКО по нераспространению коронавирусной инфекции, на данный момент эпидемиологическая ситуация в области нестабильная. Также в области выявили британский и южноафриканский штаммы КВИ.

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