Акимам ЗКО, Кызылординской и Мангистауской областей поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения населения средствами индивидуальной защиты и вывоза граждан РК из-за рубежа рассмотрели сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает Kazakhstan Today.



Как отметил в своем докладе министр здравоохранения Елжан Биртанов, в некоторых регионах послабление карантинных мер привело к росту заболеваемости коронавирусом.



В этой связи Тугжанов поручил акиматам Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе с возможным усилением ограничительных мер.



"Акиматы регионов должны обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Если субъекты бизнеса не будут их соблюдать, то их необходимо временно закрывать до устранения нарушений. Это необходимо для обеспечения безопасности наших граждан", - отметил Е. Тугжанов.



По итогам совещания он дал ряд конкретных поручений, сообщает пресс-служба главы правительства.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства