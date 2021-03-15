Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Акимат Алматы обратился к родителям школьников с просьбой оставить детей дома на онлайн-обучении из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые родители! В связи с переходом города Алматы в "красную" зону и в связи с увеличением за последние трое суток количества зарегистрированных случаев КВИ акимат города Алматы просит по возможности оставить детей дома на онлайн-обучении. Сообщаем, что для тех родителей, кто не имеет такой возможности, в школе будет продолжено комбинированное обучение с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении акимата города.

В управлении образования города ранее уже отмечали, что все школы на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами.

Алматы оказался в зоне риска 10 марта. Главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин издал новое карантинное постановление, ужесточающее ограничения. Утром в воскресенье в ДСЭК рассказывали, где жители и гости Алматы чаще всего заражаются коронавирусом

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