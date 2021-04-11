Акиматы Алматы и Алматинской области создали рабочую группу по координации процесса вакцинации жителей агломерации

Фотография из открытых источников
В совместном заседании приняли участие акимы районов города и приграничных районов области, руководство управлений здравоохранения, санитарно-эпидемиологического контроля, а также руководители районных медицинских организаций.
Главная задача - выработать алгоритм совместных действий по вакцинации горожан, проживающих в Алматинской области и работающих на территории города Алматы.
Учитывая механизм, утверждённый Министерством здравоохранения РК, горожане могут получать вакцину по месту жительства, не учитывая прописку. Вместе с тем многие жители Алматинской области работают на предприятиях, расположенных на территории города Алматы. В этой связи на заседании принято решение вакцинировать сотрудников крупных предприятий по месту работы вне зависимости от региона (город Алматы, Алматинская область) фактического проживания или регистрации", - сообщили в акимате.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства