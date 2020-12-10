Акмолинка пыталась проехать через санпост с поддельной справкой ПЦР

Кокшетау. 9 декабря. Kazakhstan Today - 8 декабря была задержана жительница Акмолинской области, пытавшаяся проехать через санитарный пост по недействительной справке ПЦР, на которой отсутствовали печать и штрих-код, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, за нарушение санитарных норм собраны материалы для привлечения женщины к административной ответственности.

В департаменте отметили, что на всех санитарных постах организована работа сотрудников полиции и медработников для пропуска граждан и проверке лиц, которым запрещен въезд в Кокшетау и выезд из него. Для проверки работают учеты МВД, сайт "Stopcorona".

Также на санпостах выявляются другие нарушения, в том числе административные. К примеру, на сегодняшний день выявлено 137 нарушений, в их числе факты управления транспортом без водительского удостоверения, случаи неиспользования ремней безопасности, перевозка мясной продукции без соответствующих документов.

9 декабря на месторождении Тенгиз выявили факты пересечения санитарных постов некоторыми работниками подрядных организаций по поддельным ПЦР-справкам.

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