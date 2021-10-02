Акмолинская область обеспечена дорогостоящими препаратами для лечения КВИ

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 1 ОКТЯБРЯ - В регионе с начала пандемии в области отгружено 85 наименований лекарственных средств на 915 миллионов тенге для снабжения стационаров. Об этом заявила на брифинге в СЦК заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В регионе создан неснижаемый двухмесячный запас востребованных лекарственных средств. Кроме этого, создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ на стационарном уровне за счет местного бюджета. Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, антикоагулянты и другие противовирусные препараты, сообщает управление внутренне политики региона.

Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по пяти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов. В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 миллионов тенге", - отметила Айна Мусралимова.

По ее словам, в аптеках имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения вирусных заболеваний. Всего по области функционируют 352 аптеки. Налажена работа с крупными поставщиками ТОО "Аманат", "Гелика", "СтоФарм, "Арша" по приобретению и транспортировке лекарственных средств для населения.

Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с аптеками и ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности области.

Для мониторинга наличия в розничной сети и остатков на оптовых складах совместно с региональной палатой предпринимателей "Атамекен" создана единая форма учета наиболее востребованных лекарственных препаратов.

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