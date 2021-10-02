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Акмолинская область обеспечена дорогостоящими препаратами для лечения КВИ

01.10.2021, 20:28 67096
Акмолинская область обеспечена дорогостоящими препаратами для лечения КВИ
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 1 ОКТЯБРЯ - В регионе с начала пандемии в области отгружено 85 наименований лекарственных средств на 915 миллионов тенге для снабжения стационаров. Об этом заявила на брифинге в СЦК заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В регионе создан неснижаемый двухмесячный запас востребованных лекарственных средств. Кроме этого, создан отдельный резерв препаратов для лечения КВИ на стационарном уровне за счет местного бюджета. Закуплены самые необходимые антибактериальные препараты, антикоагулянты и другие противовирусные препараты, сообщает управление внутренне политики региона.
 

Через поликлиники ведется обеспечение населения лекарствами по пяти наименованиям жаропонижающих и антикоагулянтов. В стабфонде дополнительно предусмотрено 500 миллионов тенге", - отметила Айна Мусралимова.

 
По ее словам, в аптеках имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения вирусных заболеваний. Всего по области функционируют 352 аптеки. Налажена работа с крупными поставщиками ТОО "Аманат", "Гелика", "СтоФарм, "Арша" по приобретению и транспортировке лекарственных средств для населения. 
 
Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с аптеками и ассоциацией поддержки и развития фармацевтической деятельности области.
 
Для мониторинга наличия в розничной сети и остатков на оптовых складах совместно с региональной палатой предпринимателей "Атамекен" создана единая форма учета наиболее востребованных лекарственных препаратов.
 

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    Карантинные ограничения смягчили в Нур-Султане

    02.10.2021, 15:22 9829
    НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова сегодня подписала постановление "О смягчении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султане", передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Согласно документу, на объектах предпринимательства продолжат реализацию проекта "Ashyq". При этом в будние дни объектам, участвующим в проекте "Ashyq" разрешено работать до ноля часов, лидерам "Ashyq" - до 02.00.
     
    В выходные дни участникам проекта также разрешено работать до полуночи, а лидерам до 02.00, при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.
     
    При этом требования к наличию "зеленого статуса" и ограничения режима работы не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.
     
    По-прежнему запрещены организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и прочих) и других массовых мероприятий, за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте "Ashyq", для которых устанавливается режим работы согласно постановлению ГГСВ РК № 44, отмечается в документе.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 2058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 252 - в Нур-Султане.
     

    Сводка эпидситуации в РК: СКО вернулась в красную зону

    02.10.2021, 09:03 37180
    Сводка эпидситуации в РК: СКО вернулась в красную зону
    НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯРБЯ - По состоянию на 23.59 1 октября в Казахстане подтверждено 889 040 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    За прошедшие сутки зарегистрировано 2058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
     
    в Нур-Султане - 252;
     
    в Алматы - 485;
     
    в Шымкенте - 105;
     
    в Акмолинской области - 55; 
     
    в Актюбинской области - 82;
     
    в Алматинской области - 225; 
     
    в Атырауской области - 56;
     
    в Восточно-Казахстанской области - 123;
     
    в Жамбылской области - 51;
     
    в Западно-Казахстанской области - 82;
     
    в Карагандинской области - 152; 
     
    в Костанайской области - 109;
     
    в Кызылординской области - 45;
     
    в Мангистауской области - 8;
     
    в Павлодарской области - 121;
     
    в Северо-Казахстанской области - 67;
     
    в Туркестанской области - 40.
     
    В Казахстане за сутки 2637 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 826 090 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
     
    На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 926 человек (51 697 КВИ+ и 8 229 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9899 пациентов, на амбулаторном уровне - 50 027 пациента. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии - 767 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 229 пациентов, на аппарате ИВЛ - 147 пациентов.
     
    По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 октября 2021 года зарегистрировано 11 253 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 сентября от КВИ+ скончались 32 человека.
     
    30 сентября 2021 года зафиксировано 180 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 290 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших -76 040, летальных случаев - 4844, выздоровевших - 62 967.
     
    На 30 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 684 022 человек, 2-м компонентом - 6 635 545 человек.
     
    В "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Павлодарская область, а также сюда перешла Северо-Казахстанская область.
     
    В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области. 
     

    В ВКО продлили карантин

    01.10.2021, 18:55 72253
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ОКТЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач ВКО Сауле Слямгазина подписала новое постановление, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Карантин продлили с 4 по 17 октября 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. 
     
    Постановление вступает в силу с 4 октября.
     
    С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
     
    По состоянию на 23.59 30 сентября в Казахстане подтверждено 886 982 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в ВКО - 124.
     
    Напомним, в Казахстане с 1 октября отменяют "ковидные" надбавки врачам.
     

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