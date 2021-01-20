Акмолинские медики стали лауреатами премии "Халык курметі"

Кокшетау. 19 января. Kazakhstan Today - Около года медики борются с коронавирусной инфекцией. Их заслуги оценены по достоинству обществом и государством. Пример тому - десятки награжденных государственными наградами, медалью "Халык алгысы" и благодарность пациентов, передает Kazakhstan Today.

Благотворительный фонд "Халык" учредил специальную премию "Халык курметі" за выдающийся профессиональный вклад тем, кто был на передовой и защищал своим профессионализмом здоровье и жизнь наших соотечественников, сообщает управление внутренней политики.

Открытым голосованием специального экспертного совета лауреатами от Акмолинской области стали три представителя: главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения Касымжан Ташметов, главный фельдшер Бибигуль Байтуканова и руководитель медицинской службы Центра инфекционных заболеваний Сауле Жуматаева. На счету у лауреатов - не одна сотня спасенных жизней и благодарных пациентов.

Почти каждый пациент с COVID-19 в области проходил лечение у Сауле Жуматаевой, которая с марта 2020 года работала в карантинном, затем в провизорном стационаре. С мая по август находилась в главном инфекционном стационаре. Сегодня бессменно продолжает бороться с инфекцией в новом Центре инфекционных заболеваний и консультирует все лечебные учреждения Кокшетау, вызовы по линии санитарной авиации.

Выражаю огромную благодарность за то, что нас ценят. Как только появились первые сообщения о новом вирусе, я поняла, что мне придётся первой встретиться с этим "врагом". Конечно, было тревожно. Но кто, если не я? Да, было трудно. Вся наша больница превратилась в поле битвы с коронавирусом. Я никогда не забуду то, что я видела и слышала. Это действительно было страшно, как на войне", - рассказывает доктор.

К слову, в регионе в лечении коронавирусной инфекции задействованы 1429 медработников.

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