Акмолинские медики ужесточают борьбу с COVID-19

Кокшетау. 18 июня. Kazakhstan Today - В медучреждения Акмолинской области дополнительно закупили оборудование для борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Об этом в ходе онлайн-брифинга журналистам сообщил руководитель облуправления здравоохранения Сулен Ильясов, сообщает корреспондент ИА "Aqmola News".

Для дальнейшего эффективного лечения управлением здравоохранения закуплено по 17 аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента, многофункциональных кроватей, два наркозно-дыхательных аппарата, 10 электрических отсасывающих насосов", - проинформировал Сулен Ильясов.

Оборудование закуплено за счет средств чрезвычайного резерва.

В стационары привлечено более трехсот медработников: 69 врачей, 139 средних медицинских работников и 132 - нашего персонала", - добавил главный врач области.

Кроме того, пересмотрено и количество койко-мест: их увеличили с 573 до 837, в том числе 162 - в инфекционном стационаре.

Отмечается, что все эти меры не помогут, если не будет личной ответственности каждого жителя.

На сегодня в инфекционном стационаре при противотуберкулезном диспансере лечат 76 пациентов, пятеро из них - в тяжелом состоянии.

При бессимптомном течении болезни пациент находится в амбулаторных условиях. Для тех, у кого дома нет условий, на базе ОДРЦ "Бурабай" в поселке Бурабай развернут карантинный стационар на 30 коек.

Каждому больному выдается пульсоксиметр для замера дважды в день и передачи медработнику", - отметил спикер.

С марта в инфекционных стационарах региона пролечено порядка 250 пациентов. 46 были в тяжелом состоянии, но выздоровели.

Только за последние сутки выявлено 15 новых случаев заражения КВИ, два из них - в Кокшетау.

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