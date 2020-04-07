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Актобе закроется на карантин

06.04.2020, 08:31 9640
Актобе. 6 апреля. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Актюбинской области Нурсулу Беркимбаевой на территории города Актобе вводится режим карантина с 21.00 6 апреля, передает Kazakhstan Today.
 
На сегодняшний день в Актюбинской области зарегистрировано 11 случаев COVID-19. Как сообщила руководитель областного департамента контроля качества товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева, из них 7 случаев завозных, 4 - контактные. 
 
С начала действия карантина будет приостановлена деятельность всех видов услуг за исключением указанных в постановлении главного санитарного врача. Движение любого автотранспорта приостанавливается. 
 

Общественный транспорт будет двигаться согласно графику: утром с 7 до 9, в обед с 12 до 14 часов и вечером 17 до 21 часа. Крупные предприятия мы просим организовать подвоз работников на служебном автотранспорте", - сказала Беркимбаева. 

 
Кроме того, заместитель акима области Нуржауган Калауов отметил, что с 6 апреля запрещается выходить из дома за исключением выходов за продуктами, лекарствами, получением медицинской помощи, на работу, в банк и на почту. Запрещается посещать игровые площадки. В Актобе и населенных пунктах будут проведены широкомасштабные дезинфекционные мероприятия. 

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 69 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,2 млн.


По последним данным в стране подтверждено 584 случая регистрации коронавирусной инфекции, 42 выздоровели, шестеро скончались.
 

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