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Алексей Цой прокомментировал вероятность новых ограничений из-за Омикрон-штамма

07.12.2021, 14:53 70903
Алексей Цой прокомментировал вероятность новых ограничений из-за Омикрон-штамма
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Министр здравоохранения Алексей Цой не исключает новых ограничений из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это зависит от вирулентности вируса. Если вирус будет агрессивным, будет множество случаев и будет тяжело протекать, тогда, конечно, будут дополнительные ограничения. Самое главное, что ПЦР-тесты видят - Омикрон или другой штамм, что их можно определить. Лечение в принципе идентичное. В странах, где выявлен, он лечится так же, как и остальные штаммы. Поэтому здесь система и клинические протоколы готовы", - цитирует Цоя Liter.kz.

 
Глава Минздрава отметил важность наблюдения за вирусом. Необходимо понять, "как он распространяется в мире, особенно в тех странах, где впервые был выявлен". В ВОЗ создали рабочую группу, которая исследует новый штамм.
 

Самое важное, чтобы он не был пандемичным, чтобы не занял превалирующее положение внутри страны. Дельта-штамм, допустим, где он появился в мире, почти в 80-90% занял главенствующее положение. Даже уханьский штамм был вытеснен", - объяснил глава Минздрава.

 
Поэтому сейчас, подчеркнул министр, задача всего мирового сообщества - проследить, насколько новый штамм является заразным, как он действует, какие у него клинические проявления и насколько он опасен для людей. Пока достоверных данных на этот счет нет.
 
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено более 700 новых случаев COVID-19

08.12.2021, 08:28 946
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено более 700 новых случаев COVID-19
Фото: Imago Images / Photothek / ТАСС
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 7 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 977 031 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 122,
 
в городе Алматы - 54,
 
в городе Шымкенте - 4,
 
в Акмолинской области - 62,
 
в Актюбинской области - 2,
 
в Алматинской области - 19,
 
в Атырауской области - 15,
 
в ВКО - 33,
 
в Жамбылской области - 7,
 
в ЗКО - 18,
 
в Карагандинской области - 129,
 
в Костанайской области - 68,
 
в Кызылординской области - 7,
 
в Мангистауской области - 4,
 
в Павлодарской области - 78,
 
в СКО - 77,
 
в Туркестанской области - 5.
 
В Казахстане за сутки 1244 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 944 485 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 8 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 819 человек (19 744 КВИ+ и 3 075 КВИ-), из них: в стационарах находится 4604 пациента, на амбулаторном уровне - 18 215 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 353 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 90 пациентов, на аппарате ИВЛ - 60 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 декабря 2021 года зарегистрировано 12 902 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 11 человек.  

6 декабря 2021 года зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 160 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 094, летальных случаев - 5170, выздоровевших - 74 849.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 7 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 808 125 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 223 795 человек.
 
Вакциной "Pfizer" провакцинировано: I-й дозой - подростки - 119 258, беременные женщины - 8706, кормящие женщины - 20 879; II-й дозой - подростки - 1910, беременные женщины - 245, кормящие женщины - 632.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 545 новых случаев заболевания коронавирусом

07.12.2021, 09:52 114022
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 6 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 976 327 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 545 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 105,
 
в городе Алматы - 46,
 
в городе Шымкенте - 4,
 
в Акмолинской области - 65,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 14,
 
в Атырауской области - 7,
 
в ВКО - 19,
 
в Жамбылской области - 6,
 
в ЗКО - 5,
 
в Карагандинской области - 97,
 
в Костанайской области - 30,
 
в Кызылординской области - 2,
 
в Мангистауской области - 6,
 
в Павлодарской области - 74,
 
в СКО - 60,
 
в Туркестанской области - 4.
 
В Казахстане за сутки 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 943 241 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 7 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 452 человека (20 295 КВИ+ и 3 157 КВИ-), из них: в стационарах - 4744 пациента, на амбулаторном уровне - 18 708.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 355, в состоянии крайней степени тяжести - 96, на аппарате ИВЛ - 57 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 6 декабря 2021 года зарегистрировано 12 791 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 5 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 6 человек. 

5 декабря 2021 года зафиксировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 80 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года  зарегистрировано: заболевших - 82 982, летальных случаев - 5167, выздоровевших - 74 689.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 6 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 795 168 человек, вторым - 203 255 человек.
 
Вакциной Pfizer вакцинировано: первой дозой: подростки - 110 337, беременные - 8097, кормящие женщины - 19 420. Второй дозой: подростки - 881, беременные - 102, кормящие женщины - 246.

 

В Алматы на прививку вакциной Pfizer записались свыше 3200 человек

06.12.2021, 18:54 191647
В Алматы на прививку вакциной Pfizer записались свыше 3200 человек
Фото: УВП города Нур-Султана
АЛМАТЫ. 6 ДЕКАБРЯ - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказала о продолжающейся вакцинации подростков, беременных женщин и кормящих матерей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Она также ответила на вопросы о предстоящей платной вакцинации взрослого населения препаратом Comirnaty от Pfizer.
 
По статистике УОЗ, в Алматы прививки от коронавируса препаратом Comirnaty производства Pfizer получили 996 беременных, 3513 кормящих женщин и 12 460 подростков. Лаура Мырзагали отметила, что в первую очередь вакцина Comirnaty предназначена для этих трех категорий. Однако ею можно будет привиться и другим желающим на платной основе. Стоимость пока неизвестна.
 

В нашем городе определены три медицинские организации, в которых ведут запись населения пожелавших вакцинироваться Pfizer. Сегодня записались на вакцинацию этим препаратом 3279 человек в возрасте от 19 до 65 лет. Когда нам официально Министерство здравоохранения даст разрешение на старт и определит количество вакцин, мы начнем вакцинацию", - сообщила Мырзагали.

 
Записаться на вакцинацию другим категориям населения можно в городской больнице №5, в поликлинике №5 и в 7-й студенческой поликлинике. В дальнейшем будут определены и другие медорганизации. 
 
Как отметила представитель УОЗ, все имеющиеся в Алматы вакцины успешно продолжают работать и защищать от тяжелого течения заболевания.
 
Мырзагали призвала горожан участвовать в вакцинации, разрешать родителям прививать детей, так как они являются источниками заражения для своих старших родственников. По ее словам, никаких отзывов о плохой переносимости детьми, беременными и кормящими женщинами после прививки не было.
 
Всего, по данным УОЗ, за прошедшие сутки зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции. Сегодня в инфекционных стационарах развернуто 1434 койки, однако находится там только 282 человека, из которых 8 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 40 пациентов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 636 пациентов.
 
Всего за весь период вакцинации первым компонентом привиты 1 043 672 человека, вторым компонентом 975 812 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 122 544 человека. Прививку можно сделать бесплатно в одном из 132 пунктов вакцинации.
 
Напомним, в трех поликлиниках Алматы начали принимать заявки от пациентов, не входящих в список подлежащих бесплатной вакцинации препаратом Pfizer.
 

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