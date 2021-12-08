Алексей Цой прокомментировал вероятность новых ограничений из-за Омикрон-штамма

Это зависит от вирулентности вируса. Если вирус будет агрессивным, будет множество случаев и будет тяжело протекать, тогда, конечно, будут дополнительные ограничения. Самое главное, что ПЦР-тесты видят - Омикрон или другой штамм, что их можно определить. Лечение в принципе идентичное. В странах, где выявлен, он лечится так же, как и остальные штаммы. Поэтому здесь система и клинические протоколы готовы", - цитирует Цоя Liter.kz.
Глава Минздрава отметил важность наблюдения за вирусом. Необходимо понять, "как он распространяется в мире, особенно в тех странах, где впервые был выявлен". В ВОЗ создали рабочую группу, которая исследует новый штамм.
Самое важное, чтобы он не был пандемичным, чтобы не занял превалирующее положение внутри страны. Дельта-штамм, допустим, где он появился в мире, почти в 80-90% занял главенствующее положение. Даже уханьский штамм был вытеснен", - объяснил глава Минздрава.
Поэтому сейчас, подчеркнул министр, задача всего мирового сообщества - проследить, насколько новый штамм является заразным, как он действует, какие у него клинические проявления и насколько он опасен для людей. Пока достоверных данных на этот счет нет.
Ранее сообщалось, что Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом.