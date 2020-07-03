Алексей Цой рассказал, сколько человек скончались от COVID-19 и пневмонии за последние сутки

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - В Ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Республики Казахстан рассказал, сколько человек скончались от коронавируса и пневмонии за прошедшие сутки, передает Kazakhstan Today.

За последние сутки скончалось 10 человек от коронавирусной инфекции и 20 - от пневмонии", - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

Он также объяснил почему в данный момент в статистике по заболеванию КВИ симптомные и бессимптомные пациенты публикуются вместе.

Это нужно, чтобы понимать, какая реальная картина у нас в стране", - сказал Цой.





Кроме того, министр проинформировал, что теперь статистика по летальным случаям от КВИ будет сообщаться раз в неделю.





«Это важный момент, раньше мы ежедневно подавали такие данные. Но ведь пациент мог скончаться в предыдущий день, а мы получаем информацию на следующий день. Поэтому мы планируем сейчас это подавать в недельном формате», -пояснил Цой.













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