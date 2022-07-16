Алгоритм действий при переходе в желтую и красную зоны озвучили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Какие меры будут предприниматься Министерством здравоохранения при неблагоприятном развитии эпидситуации по коронавирусу и переходе в желтую и красную зоны, рассказала сегодня на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Будут приняты дополнительные меры: работа с близкими контактными, ограничение, перевод на дистанционную работу больных сотрудников, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации, а также будут приниматься меры по обязательному ношению масок в общественных местах и на транспорте. При переходе в красную зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в желтой зоне, будут приняты меры по ограничению передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП", - сообщила министр.
Сегодня Гиният также озвучила прогноз по коронавирусу на ближайшие месяцы. По ее словам, заболеваемость COVID-19 будет расти в августе, снижение ожидается в конце августа и в сентябре.