Алматинские бизнесмены будут сообщать медикам о посетителях со статусом "красный" и "желтый"

Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, передает Kazakhstan Today.
Постановление по большей части касается пилотного проекта по использованию в городе приложения Ashyq.
Реализация пилотного проекта начнется на следующих объектах бизнеса:
- фитнес-клубы;
- СПА-центры;
- сауны, бассейны;
- компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);
- боулинг-клубы.
Управлению предпринимательства и инвестиций города, палате предпринимателей "Атамекен" по Алматы поручено определить список объектов бизнеса, в которых будет реализован пилотный проект. Посетителей в эти объекты предпринимательства будут запускать при условии использования приложения (сканирования QR-кода для определения статуса клиента).
Красный статус обозначает, что пользователь зарегистрирован в базе с положительным результатом тестирования на COVID-19.
Желтый - частичное ограничение передвижения, когда пользователь обозначен в базе данных ПЦР-тестов как контактный.
Синий - отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным коронавирусом.
Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.
При этом в объектах предпринимательства при выявлении посетителей со статусом "красный" или "желтый" следует информировать департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, 26 февраля главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №7 от 26 февраля "О проведении пилота по внедрению мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства в Нур-Султане, Алматы и Караганде.
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