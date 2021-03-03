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Алматинские бизнесмены будут сообщать медикам о посетителях со статусом "красный" и "желтый"

02.03.2021 13447
Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, передает Kazakhstan Today. 
 
Постановление по большей части касается пилотного проекта по использованию в городе приложения Ashyq.
 
Реализация пилотного проекта начнется на следующих объектах бизнеса:
 
- фитнес-клубы;
 
- СПА-центры;
 
- сауны, бассейны;
 
- компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);
 
- боулинг-клубы.
 
Управлению предпринимательства и инвестиций города, палате предпринимателей "Атамекен" по Алматы поручено определить список объектов бизнеса, в которых будет реализован пилотный проект. Посетителей в эти объекты предпринимательства будут запускать при условии использования приложения (сканирования QR-кода для определения статуса клиента).
 
Красный статус обозначает, что пользователь зарегистрирован в базе с положительным результатом тестирования на COVID-19.
 
Желтый - частичное ограничение передвижения, когда пользователь обозначен в базе данных ПЦР-тестов как контактный.
 
Синий - отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным коронавирусом.
 
Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.
 
При этом в объектах предпринимательства при выявлении посетителей со статусом "красный" или "желтый" следует информировать департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
Напомним, 26 февраля главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №7 от 26 февраля "О проведении пилота по внедрению мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства в Нур-Султане, Алматы и Караганде.
 

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