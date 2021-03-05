Алматинские медики получили надбавки на сумму 1,77 млрд тенге

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - За январь 2021 года медики, задействованные в противоэпидемических мероприятиях по Алматы, получили надбавки более чем на 1,77 миллиарда тенге, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в филиале ФСМС по городу Алматы. По словам директора филиала Тлеухана Абилдаева, из общей суммы, произведенной в январе текущего года по группам риска, выплачены:

1 группа риска - 877 миллионов тенге (1504 человека);

2 группа риска - 644,7 миллиона тенге (1916 человек);

3 группа риска - 254,4 миллиона тенге (1567 человек).

Известно, что с начала пандемии в стране с марта 2020 года со стороны Фонда медстрахования предусмотрена оплата мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией, в том числе и выплата надбавок медработникам.

Всего на медицинские услуги по лечению больных коронавирусной инфекцией по Алматы в период с марта по декабрь 2020 года выплачено 7,3 миллиарда тенге, также ПЦР-диагностика проведена 165 тысячам граждан на сумму 1,8 миллиарда тенге. Произведены стимулирующие выплаты медикам на общую сумму 16,7 миллиарда тенге", - отметил Тлеухан Абилдаев.

По состоянию на 23.59 3 марта в Казахстане зарегистрировано 215 610 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 215 610 случаев, из них в Алматы - 25 401 (+121).

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