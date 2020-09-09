Алматинские врачи спасли пациента почти со 100%-ным поражением легких

Алматы. 8 сентября. Kazakhstan Today - Пациенты медучреждений Алматы, работавших в карантин, выражают слова благодарности врачам, спасшим им жизни. За это время на счету медиков Больницы скорой неотложной помощи (БСНП) Алматы десятки самых сложных операций, которые они выполняли в непростых условиях. Среди них и восстановление больных со стопроцентным поражением легких, передает Kazakhstan Today.

У профессора Несипхана Бектенова поражены были 96% легких.

Папу доставили в крайне тяжелом состоянии и госпитализировали в реанимацию. Его жизнь висела на волоске, но, благодаря врачам, их профессионализму, добросовестному труду и компетентности случилось чудо. Почти месяц он провел в больнице, 17 дней из них в реанимации. Хочется сказать большое человеческое СПАСИБО всем врачам, медсестрам, санитарам, которые вернули нам папу", - сообщила его дочь Сабина на сайте БСНП.

Заведующий отделением реанимации БСНП Тимур Раимжанов отмечает, что, учитывая прежнее состояние пациента, он до сих пор находится под контролем специалистов.

Спасти его нам удалось благодаря слаженной работе всего медперсонала, это же традиция нашей больницы. Лечение корректировалось постоянно, в зависимости от состояния больного. Мы наблюдаем больных круглосуточно, несмотря на особые условия карантина, врачи сменяют друг друга, медсестры ведут постоянный контроль, помогают санитарки, в реанимации особенно важно делать массаж, переворачивать пациента, не оставлять его", - рассказал Тимур Раимжанов.

Заведующий хирургическим отделением Бахтияр Бекешев отметил, что очень много зависит от работы медперсонала, но и настрой самих пациентов тоже важен.

Этот пациент был на позитиве, даже когда ему было очень тяжело. Мы стараемся поддерживать людей психологически, но не все могут настроиться на выздоровление. А Несипхан Бектенов хотел жить, он не бросил себя, потому у него получилось!" - рассказал Бахтияр Бекешев.

Сейчас профессор восстанавливается дома, в кругу близких, которые и не надеялись, что увидят его живым. После полного восстановления его ждут коллеги и студенты из КазНТУ имени Каныша Сатпаева, где он преподает уже много лет. А Больница скорой неотложной помощи вернулась к прежнему режиму своей работы, теперь здесь многопрофильная городская клиника.

Ранее сообщалось, что врачи Центральной городской клинической больницы Алматы вылечили пациента с 88% поражением легких. 12 августа в Алматы с выздоровлением выписали 84-летнего пациента со 100%-ным поражением легких.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства