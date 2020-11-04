Алматинцев призвали к профилактике COVID-19

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - Алматинцев на фоне ухудшения эпидситуации в мире призывают к профилактике COVID-19: ношение масок предупреждает заражение до 60-70%, передает Kazakhstan Today

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в мире в Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева усилены меры по защите населения от коронавируса, в том числе контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляции.

Следует отметить, что в ряде стран мира принимаются новые меры по недопущению заражения. Так, в ночь на 30 октября Франция ввела повторный режим самоизоляции на фоне роста числа зараженных COVID-19. Трехдневный карантин для всех приезжающих в американский штат Нью-Йорк из других штатов ввел губернатор Эндрю Куомо. Дополнительные антивирусные меры в виде ношения масок внедряют власти Южной Кореи на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. Женева, столица Швейцарии, на месяц вводит усиленный карантин, надеясь замедлить прирост новых заражений коронавирусом. Власти стран Прибалтики, Финляндии и Швеции усилили меры по защите населения от коронавируса: с 1 ноября в Стокгольме закрылись все муниципальные музеи, введены дополнительные ограничения на посещение спортзалов и бассейнов; Эстония ввела двухнедельный карантин для въезжающих в страну и др.

В связи с этим в онлайн-интервью Региональной службе коммуникаций главный врач городской поликлиники №8 Фарида Агибаева поделилась рекомендациями по профилактике коронавируса с жителями Алматы.

Сейчас мы замечаем рост случаев заболевания COVID-19. В нашей поликлинике в сравнении с прошлыми месяцами с начала октября идет рост на 1,5%, в связи с чем мы рекомендуем горожанам оставаться дома, при появлении температуры вызывать своего участкового врача, скорую медицинскую помощь", - сказала главврач.

Акимат Алматы убедительно просит жителей и гостей города продолжать строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования для защиты собственного здоровья и благополучия окружающих. Коронавирусная инфекция опасна для пожилых лиц, которым рекомендуется по возможности оставаться дома. Всем горожанам даны рекомендации - воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Фарида Агибаева напомнила алматинцам о ключевых рекомендациях:

- избегать физических контактов, включая объятия, рукопожатия;

- часто мыть руки, вне дома пользоваться одноразовой салфеткой;

- проветривать помещения;

- при кашле, чихании использовать носовой платок либо чихать в сгиб локтя;

- перед выходом из дома надеть медицинскую маску, а также верхнюю одежду с длинными рукавами. При возвращении домой необходимо осторожно снять маску, перчатки и герметично закрыть в пакете и выбросить в урну, после чего промыть либо продезинфицировать руки;

- соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра.

Как известно, в городе функционируют мобильные группы, которые выявляют случаи нарушения режима карантина, в том числе нарушение масочного режима. Фиксированные нарушения мобильными группами передаются в районные поликлиники и по ним принимаются соответствующие меры. Чтобы сохранить себя и здоровье близких, настоятельно рекомендуем носить маски. При ношении масок до 60-70% имеется возможность предупреждения заболевания", - подчеркнула главврач.

Отметим, что 2 октября в ходе проверочных мероприятий мониторинговыми группами охвачено 27 объектов, нарушения выявлены на 3 объектах:

- Ауэзовский район: кафе Miami, мирокрайон Аксай-4, улица Маргулана, 17-д – нарушение режима работы после 23.00;

- Бостандыкский район: кафе "Sushi-рай", проспект Абая, 52/2 - нарушение режима работы после 23.00;

- Турксибский район: игровой зал Lotomatic, улица Ахана серэ, 20/5 – введен временный запрет.

В отношении юридических лиц по выявленным нарушениям будут приняты меры согласно части 1 статьи 425 КоАП РК.

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