Алматинцев призывают усилить меры борьбы с COVID-19

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы на фоне осложненной эпидситуации в мире призывает жителей города усилить меры борьбы с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

На сегодня в Алматы зарегистрировано 19 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки - 122. В сравнении с первой декадой декабря заболеваемость выросла в 1,7 раза, проинформировали в департаменте.

Наибольшая заболеваемость отмечается среди возрастов 20-39 лет - 35%, и среди 40-59 лет - 31%. Медики связывают рост заболеваемости с проведением корпоративных вечеринок и посещением объектов торговли в предновогодние и последующие выходные дни.

На сегодняшний день в городе основными местами заражения являются общественные места (объекты торговли, общепита) - 41%, контакт в семьях зараженных- 27% и общественный транспорт - 21%.

В этой связи акимат Алматы призывает жителей и гостей города усилить соблюдение противоэпидемических мер - социальной дистанции, масочного режима, а также по возможности воздержаться от посещения и длительного пребывания в закрытых помещениях.

В случае появления симптомов респираторных инфекций необходимо самоизолироваться в отдельной комнате, вызвать участкового врача на дом и при установлении диагноза коронавирусной инфекции не отказываться от госпитализации в карантинный стационар во избежание заражения близких, родственников и соседей.

Кроме того, по информации департамента, продолжается регистрация завоза КВИ извне. С 6 октября 2020 года зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции, а за истекшие сутки подтверждено 2 случая: у пассажиров рейса Дубай - Алматы.

Ситуация с COVID-19 в мире остается напряженной. Страны усиливают меры профилактики. К примеру, Нидерланды продлили ограничения до 9 февраля. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил парламенту о продлении действия чрезвычайного положения на 30 апреля. Швейцария дополнительно усилила карантин для борьбы с коронавирусом и продолжила его действие до конца зимы вместо 22 января.

Особую озабоченность в мире вызывает так называемый "британский" штамм коронавируса, который очень быстро распространяется. Накануне главный государственный санврач Казахстана Ерлан Киясов сообщил о том, что в РК этот штамм пока не выявлен, но случаи его завоза не исключены .

Отметим, что, по последним данным Комитета гражданской авиации, из Казахстана разрешены международные авиарейсы в Дубай, Франкфурт, Минск, Киев, Сеул, Амстердам, Шарм-Эль-Шейх, Стамбул, Анталью, Ташкент, Бишкек и Москву.

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