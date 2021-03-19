Алматинцы чаще всего заражаются КВИ в ТРЦ,ТД и на рынках

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - 18 марта под председательством главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина прошло рабочее совещание с руководителями районных акиматов, районных управлений санэпидслужб, местной полицейской службы и заинтересованными органами по обсуждению работы мониторинговых групп, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДСЭК Алматы, Жандарбек Бекшин отметил, что наблюдается пренебрежение карантинными мерами со стороны населения и предпринимателей.

Причинами роста заболеваемости КВИ стало увеличение социальных контактов городского населения, а также миграция жителей пригородов, возникшая в результате снижения мер осторожности. Ведущую роль в заболеваемости занимают общественные места (ТРЦ, ТД, рынки), где риск заразиться весьма высок и составляет 42%. В зону риска попали детские площадки в жилых комплексах. Еще одной причиной является несоблюдение противоэпидемического режима больными, находящимися на домашнем стационаре. Таких 36%. А также общественный транспорт, в котором заражаемость составляет 17,5%.

В этих условиях еще больше возросла роль мониторинговых групп в пресечении передачи инфекции", - отметили в ДСЭК.

В ведомстве напомнили предпринимателям, что мониторинговым группам предписано проверять бизнес на соблюдение пяти требований: 1) соответствующий режим работы, 2) запрет на проведение коллективных мероприятий (банкетов, тоев, поминок и другие), 3) несоблюдение социальной дистанции, 4) масочного режима, 5) превышение лимита посетителей.

К слову, с начала года в Алматы проверками охвачено более 9 тысяч объектов, выявлено порядка тысячи нарушений.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что за последние две недели марта наблюдается рост количества зараженных почти в 2 раза. Тем временем горожане продолжают игнорировать строгие ограничительные меры. В связи с этим районным акиматам и отделам полиции поручено усилить работу мобильных групп в эти выходные и праздники. Ко всем нарушителям, в том числе к посетителям будут приниматься меры административного взыскания. А районным управлениям санэпидконтроля обеспечить оперативное оформление протоколов за нарушение противоэпидемических требований.

В ДСЭК Алматы призвали жителей мегаполиса воздержаться от посещений массовых мероприятий и мест скопления людей в праздничные дни. Напомним, что по-прежнему уязвимой группой населения являются лица старше 60 лет.





По состоянию на 23.59 17 марта в Казахстане подтверждено 227 953 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 227 953 случая, из них в Алматы - 28 625 (+318).

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