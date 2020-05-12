Алматинцы смогут пройти тест на COVID-19, не выходя из автомобиля

Алматы. 10 мая. Kazakhstan Today - В Алматы прошла церемония открытия мобильного скрининг-центра по тестированию горожан на коронавирусную инфекцию. Открытие центра южнокорейской медицинской организацией МPK Clinic по борьбе с COVID-19 приурочено к 75-й годовщине Дня Победы, передает Kazakhstan Today.

По словам производителей, это безопасная система, позволяющая в короткие сроки провести скрининг большого числа людей, которые при этом не покидают автотранспорт.

Первые мобильные скрининг-центры были запущены в Южной Корее, данный опыт в настоящее время внедрен и в США. Алматы в числе первых внедряет данную систему. Метод мобильного скрининга считается наиболее безопасным и рекомендуется ВОЗ", - заявил генеральный директор МPK Kazakhstan, профессор Мин Хисук.

По информации пресс-службы акима Алматы, мощность мобильного центра составляет свыше 100 тестов в день. Длительность процедуры на одного человека при предварительной регистрации через мобильное приложение составляет порядка 3-5 минут, что на треть короче традиционного процесса скрининга. Для работы центра необходимо от четырех до восьми человек, в зависимости от организации рабочего потока. Прохождение скринига платное.

В данном мобильном пункте будут работать 18 человек по три смены. Мы привезли 25 тыс. реагентов, 15 тыс. уже использовано. В ближайшее время планируем завезти 50 тыс. реагентов. Ожидается прибытие дополнительных специалистов", - проинформировал директор Seegene Clinical Laboratories Ким Де Енг.

Желающие пройти тестирование должны зарегистрироваться через мобильное приложение и на официальном сайте www.mpk.kz.

Мобильный центр работает по следующей схеме: въезд - регистрация - обследование - забор образца - инструктирование - выезд. После въезда тестируемые заполняют анкету, в которой содержится личная информация, эпидемиологические факторы и связанные симптомы. В кабине измеряется температура тела с помощью бесконтактного термометра. В случае подозрения на вирус COVID-19 на данном этапе тестируемый переводится в специализированную больницу.

Мобильный скрининг-центр будет работать с 09.00 до 16.00 без выходных. Он будет функционировать до конца эпидемии.

Как сообщил один из учредителей MPK, доктор медицинских наук, профессор Галымжан Тогизбаев, лаборатория, куда отправляется сбор биологического материала, применяющая технологию Seegene, является мировым лидером по диагностике инфекций. Следует отметить, что в Алматы функционирует единственная лаборатория, находящаяся вне территории Южной Кореи.

Сейчас развиваются именно мобильные пункты тестирования для выявления коронавируса, они могут внести весомый вклад в работу по стабилизации ситуации и могут привести к постепенному снижению роста заболеваемости. Открытие данного пункта позволит выявить скрытые очаги среди горожан и принимать противоэпидемиологические меры. В Южной Корее распространены подобные центры, благодаря чему им удалось стабилизировать ситуацию и снизить уровень заболеваемости инфекцией. В Алматы планируется открытие еще нескольких подобных пунктов. До сегодняшнего дня в Алматы было протестировано 80 тыс. человек, город является лидером среди всех регионов по тестированию", - отметил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

В свою очередь, директор KHIDI по странам СНГ Ким Ли Хе отметила, что успешный опыт борьбы Кореи с COVID-19 заключается в большом количестве проводимых диагностических тестов и быстрых результатах, быстрой изоляции зараженных и потенциальных зараженных, а также в использовании технологии отслеживания перемещения. "Одно из достижений Кореи в борьбе с коронавирусом - это проверки на ходу, проверка на машине. Мы рады представить корейское ноу-хау в Казахстане и рассчитываем, что, благодаря быстрым и безопасным мерам диагностической проверки, будет возможно как можно скорее стабилизировать ситуацию с коронавирусом", - сказала она.

Также в Алматы рассматривается возможность открытия в скором времени аналогичных пунктов для тестирования пешеходов на COVID-19.

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