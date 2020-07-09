Алматинцы сообщили о 69 случаях нарушения карантина за два дня

Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - За период с 5 по 7 июля на горячие линии департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы от жителей поступило 69 обращений, передает Kazakhstan Today.

Как подчеркнули в акимате города, по обращениям проведена соответствующая работа, в том числе с выездом по указанным адресам. В ведомстве напомнили, что каждый горожанин может сообщить о фактах нарушения карантина.

Однако перед обращением необходимо учесть установленный порядок приема обращений в госорганы для того, чтобы минимизировать количество неподтвержденных случаев.

Чтобы обращение было рассмотрено, горожанам необходимо в первую очередь представиться и сообщить адрес, по которому было замечено нарушение, а также рассказать подробности нарушения. Также жителям Алматы рекомендовано по возможности предоставлять доказательства нарушения в виде фото или видео для гарантированного обеспечения привлечения к ответственности. Рассмотрению не подлежат анонимные обращения, а также обращения, в которых не изложена суть вопроса.

Ранее акимат опубликовал контактные номера, по которым алматинцы могут обратиться в случае обнаружения нарушений карантинных мер:

Алатауский район - 8 (775) 781-45-50;

Алмалинский район - 8 (701) 716-59-25;

Ауэзовский район - 8 (701) 400-91-93, 8 (747) 761-55-82;

Бостандыкский район - 8 (701) 122-30-59;

Жетысуский район - 8 (701) 107-17-90, 8 (747) 557-40-71;

Медеуский район - 8 (707) 822-40-78;

Наурызбайский район - 8 (707) 752-79-27;

Турксибский район - 8 (701) 194-07-19, 8 (705) 189-52-89, 8 (707) 189-52-89.

В целом в городе по поручению акима в усиленном режиме продолжается работа мониторинговых групп. Так, только 7 июля работало 36 мобильных групп (в составе сотрудники районных акиматов, управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службой). Проведен мониторинг 896 объектов, из которых деятельность 21 объекта была приостановлена. В отношении 15 объектов составлены протоколы об административном правонарушении.

Кроме того, мониторинговыми группами проведены разъяснительные работы по 278 объектам, чья деятельность разрешена и находятся на контроле.





6 июля аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о главных задачах, стоящих перед администрацией города в целях недопущения распространения коронавируса, а также разъяснил меры, предпринимаемые для борьбы с пандемией коронавируса.

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