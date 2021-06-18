Алматинцы заражаются коронавирусом в общественных местах, в транспорте и от родных

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин назвал основные места заражения коронавирусом в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По результатам последних эпидемиологических расследований, основными местами заражения 90% граждан являются контакты с больными КВИ в общественных местах (49%), в семьях (22%) и в общественном транспорте (18%). В числе заразившихся в основном: неработающий контингент - 35%, пенсионеры - 22%, персонал различных ТОО, АО, ИП - 19%, школьники - 8% и неорганизованные дети - 5%, составляющие 90% от всех выявленных случаев КВИ. По возрастам в основном заражаются граждане 20-40 лет (33%), 40-60 лет (28%) и лица старше 60 лет (25%). Граждане этих возрастов составляют 86% от всех заболевших", - сказал Бекшин на брифинге в РСК.

Главный санитарный врач города обратился к горожанам с просьбой активнее вакцинироваться. По его словам, заболеваемость не снизится, если люди не получат прививки.

Ранее Бекшин сообщил, что в июне заболеваемость коронавирусом в Алматы снизилась в два раза.

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