Алматы готовится ко второй возможной волне COVID-19

Алматы. 19 сентября. Kazakhstan Today - 18 сентября руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров в ходе визита министра здравоохранения Алексея Цоя рассказал о готовности службы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) города к новой волне COVDI-19, передает Kazakhstan Today.

Всего на уровне ПМСП в городе Алматы работает 74 медицинских организаций, 39 государственных поликлиник и 35 частных. В медицинских организациях ПМСП задействовано 9914 медработников, в том числе 2712 врачей. Количество прикрепленных к организациям ПМСП сегодня составляет более 2 млн человек", - сообщает пресс-служба акима Алматы.

Помимо этого, работа поликлиник усилена мобильными бригадами. Количество мобильных бригад было увеличено в 5 раз и составляет 409 бригад, а это 925 медработников. На амбулаторном уровне более 270 тыс. пациентов были обеспечены порядка 1 млн медицинских препаратов на сумму более 11 млрд тенге.

Наряду с этим для поддержки организаций ПМСП в ведении пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении был создан Центр мониторинга пациентов. Цель которого наблюдение пациентов, находящихся на дому из группы риска, это пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями. За последний месяц Центром оказана помощь более 2000 пациентам.

Сегодня поликлиники города максимально готовы к новой волне COVID-19. Работа выстроена таким образом, что мы уделяем должное внимание как ковидным пациентам, так и пациентам отрицательным тестом COVID, плановая госпитализация у нас не прекращалась, все медорганизации работают" - сказал в ходе обхода Надыров.

На уровне поликлиник с начала эпидемии, в период жесткого карантина увеличилось количество онлайн-консультаций на 80%.

Сегодня в службах call-центра поликлиник задействовано более 220 диспетчеров. Это хороший показатель того, что посредством телемедицины мы смогли перевести посещения пациента к врачу в удаленный формат. Тем самым, пациенты находятся на контроле своих участковых врачей. Онлайн-консультации уже вошли в наш обычный режим работы. Это широко используется, и я думаю, что даже в постковидный период это станет уже нормой, когда определенную категорию пациентов можно будет консультировать удаленно. Что не только снижает риск заражения пациента, но и экономит ресурсы и время как пациента, так и врача" - проинформировал глава горздрава.

Надыров подчеркнул, что даже в пик эпидемии ни одна поликлиника города не выходила из строя, все они работали в штатном режиме.

Закуплены необходимые запасы СИЗ для медработников, создан резервный фонд лекарственных средств. То есть все необходимое сегодня для работы поликлиник города как в штатном режиме, так и в условиях возможной, новой вспышки эпидемии отработано и предусмотрено", - сказал он.

Управление общественного здоровья города Алматы сообщает, что в случае если обратившемуся в поликлинику пациенту медицинская помощь не была оказана в полном объеме или он столкнулся с проблемой госпитализации, необходимо обратиться в call-центр единой медицинской службы: 3000-505. Для текстовых обращений посредством WhatsApp работает номер +7 (777) 888-81-03.

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