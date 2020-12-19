Алматы и Нур-Султан вернулись в "зеленую зону" по распространению КВИ

Алматы. 18 декабря. Kazakhstan Today - Алматы, Нур-Султан и Восточно-Казахстанская область вернулись в "зеленую зону" по темпам распространения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана опубликовал Национальный центр общественного здравоохранения. Согласно обновленным данным, в "красной зоне" на сегодняшний день остается только Атырауская область.
Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области находятся в "желтой зоне".
Напомним, что Нур-Султан вошел в "красную зону" по уровню распространения COVID-19 с 10 декабря. Заболеваемость отмечается среди жителей всех возрастов.
Алматы с 4 декабря был в "зеленой зоне", а 8 декабря перешел в "желтую зону".
За последние сутки в Казахстане зарегистрировано 690 новых случаев заболевания COVID-19.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства