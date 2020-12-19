Алматы и Нур-Султан вернулись в "зеленую зону" по распространению КВИ

"Мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеются в виду "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В ближайшее время должны появиться другие наши вакцины. Предлагаем также вместе заняться организацией их производства".