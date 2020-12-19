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Алматы и Нур-Султан вернулись в "зеленую зону" по распространению КВИ

18.12.2020 7264
Алматы. 18 декабря. Kazakhstan Today - Алматы, Нур-Султан и Восточно-Казахстанская область вернулись в "зеленую зону" по темпам распространения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана опубликовал Национальный центр общественного здравоохранения. Согласно обновленным данным, в "красной зоне" на сегодняшний день остается только Атырауская область. 
 
Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области находятся в "желтой зоне". 
 
Напомним, что Нур-Султан вошел в "красную зону" по уровню распространения COVID-19 с 10 декабря. Заболеваемость отмечается среди жителей всех возрастов. 
 
Алматы с 4 декабря был в "зеленой зоне", а 8 декабря перешел в "желтую зону".
 
 

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