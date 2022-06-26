Алматы лидирует по числу заболевших коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - В Казахстане за сутки выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+). Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 306 167 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наибольшее количество случаев заболевания - 33 - зарегистрировано в Алматы. В Нур-Султане за сутки заболели 15 человек, в Шымкенте - 3, в Акмолинской и Алматинской областях - по 2 человека и по одному человеку в Атырауской и Карагандинской областях.

За сутки 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выздоровели 1 292 228 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 июня лечение от КВИ продолжают получать 338 человек (276 КВИ+ и 62 КВИ-), из них в стационарах находятся 64 пациента, на амбулаторном уровне - 274. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 3 пациента, пациентов в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ нет.

23 июня 2022 года зафиксировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных случаев нет. Всего с начала пандемии от КВИ- скончались 5355 человек, от КВИ+ - 13 663 человека.

24 июня 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 521 878 человек, вторым - 9 302 989 человек.

Все регионы находятся в "зеленой" зоне.