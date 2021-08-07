Алматы накрыла четвертая волна коронавируса

АЛМАТЫ. 6 АВГУСТА - В Алматы за истекшую неделю, по сравнению с предыдущей, регистрация случаев КВИ возросла в 1,5 раза - с 8393 до 12 432 случаев. Об этом на брифинге в РСК сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Бекшина, регистрация случаев КВИ растет, но суточный прирост в сравнении с предыдущими днями снизился с 1,7% до 1,4%, число R - с 1,2 до 1,07.

Бекшин рассказал, что после стабилизации третьей волны эпидемии с 8 по 20 июня, обусловленной британским вариантом COVID-19 в Алматы и распространением варианта Дельта COVID-19 после 20 июля, с 25-го числа, началась четвертая волна эпидемии, пик которой в настоящее время практически наступил с 30 июля - с регистрацией порядка 1,5-1,6 тыс. случаев в сутки.

Он отметил, что прогнозируется рост недельной регистрации случаев COVID-19 до 12 тыс. со снижением заболеваемости к концу августа.

Санврач также перечислил места, где чаще всего происходит заражение коронавирусом.

Так, по его словам, основными местами заражения КВИ за последние 7 дней являются: объекты торговли - 30%; контакты в семьях - 18%; общественный транспорт - 15%; рынки - 13%; парки и пешеходные улицы отдыха населения - 4,6%; аптеки - 4,1%; поездка в другие регионы и пригородную зону - 3%.

На сегодня, отметил Бекшин, темп вакцинации населения города составляет более 7 тыс. человек в день.

Кроме того, санврач подчеркнул, что продолжается увеличение заболеваемости детей до 1 года. Так, на этой неделе зарегистрированы 238 детей по сравнению с 224 на прошлой неделе. Снижение заболеваемости наблюдается среди детей до 14 лет - 878 детей против 1099 на прошлой неделе. В целом заболеваемость КВИ преобладает среди молодых людей от 20 до 40 лет - 38%, граждан 40-59 лет - 25% и лиц старшего 60 лет - 20%.

За последние 7 дней, в сравнении с предыдущими 7 днями, по-прежнему высокий удельный вес заражений среди самозанятых - 41%, среди работников различных ТОО, ИП, АО - 18,4%, пенсионеров - 17,3%, а также среди школьников - 9,2% и детей дошкольного возраста - 6,0%. Названные категории населения составляют 92% от общего количества заболевших КВИ, на которые необходимо направить профилактические усилия", - проинформировал спикер.





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